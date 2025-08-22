Αναδρομικά ποσά σε 47.055 συνταξιούχους - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ

Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:

  • 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
  • 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.

