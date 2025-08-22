Γιώργος Μαζωνάκης: Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει λάβει πλέον και επίσημα εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, βάζοντας τέλος στην έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών. Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», δίνοντας λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και για τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ψυχιατρικής νοσηλείας ή περαιτέρω παρακολούθησης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε και επίσημα εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο

«Πήγαμε από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12μιση και φύγαμε από την κεντρική είσοδο γύρω στις 3. Δεν πήγαμε από καμία είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις και είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα, διευκρινίζω ότι τη Δευτέρα διαπιστώθηκε ότι δε χρήζει νοσηλείας, έγιναν εξετάσεις και έκανε κάποιες άλλες εργαστηριακές εξετάσεις που τα αποτελέσματά του βγήκαν χθες. Πήρε το επίσημο εξιτήριο και τη γνωμάτευση ότι είναι υγιής και δεν έχει κάποιο ψυχικό νόσημα. Δεν υποβάλλαμε κανένα αίτημα, οι γιατροί το αποφάσισαν. Οι γιατροί έκριναν ότι δε χρήζει νοσηλείας και τον άφησαν ελεύθερο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μερκουλίδης.

Ο ίδιος τόνισε πως παραβιάστηκαν σοβαρά τα προσωπικά δεδομένα του Μαζωνάκη, με ανακριβείς πληροφορίες να διακινούνται ήδη από τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, τον Δεκαπενταύγουστο. «Η ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε τότε ήταν βαρύτατη. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι άτομα από το στενό του περιβάλλον θα έφταναν σε τέτοιες ενέργειες», ανέφερε.

Η έξοδος από το Δρομοκαΐτειο και τα επόμενα βήματα

Παρά την έντονη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως όλα δείχνουν, βγαίνει από αυτή την κρίση ψύχραιμος και ενδυναμωμένος.

«Ο Γιώργος είναι με τη βούλα υγιής και δυνατός. Βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός και αλώβητος αλλά προβληματισμένο. Ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα τώρα ο Γιώργος. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει συνέντευξη, το συζητάμε και θα δούμε», αποκάλυψε ο κ. Μερκουλίδης.