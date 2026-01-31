Ιερά Οδός: Μεθυσμένος μπήκε στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα με ΙΧ!

Συνελήφθη στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του τρένου και για 300 μέτρα κινήθηκε σε αυτές σα να ήταν δρόμος!
Όπως ήταν φυσικό, εξαιτίας του απίστευτου περιστατικού υπήρξε συναγερμός και μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας των συρμών, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα!
Μετά από αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον αλλοδαπό μπασκετμπολίστα Ζ. Μ. ο οποίος αγωνίζεται σε επαρχιακή ομάδα της Α2 κατηγορίας μπάσκετ.