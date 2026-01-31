Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Η ηλεκτροκίνηση, προσαρμοσμένη στην πραγματική καθημερινότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.01.26 , 15:48 Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή
31.01.26 , 15:01 Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
31.01.26 , 14:52 Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
31.01.26 , 14:35 Βροχή τα βέλη - Ο Στράτος Τζώρτζογλου έρχεται στο Calderone Art Space
31.01.26 , 14:31 Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»
31.01.26 , 14:16 Ιερά Οδός: Μεθυσμένος μπήκε στις γραμμές του τρένου επί 300 μέτρα με ΙΧ!
31.01.26 , 14:00 Renault και Dacia: Το δίκτυο εξαπλώνεται
31.01.26 , 13:37 Στέγη: Έρχεται και πρόγραμμα ανέγερσης σπιτιών σε εκτάσεις Δημοσίου
31.01.26 , 13:36 Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ταπεινός και ντροπαλός»
31.01.26 , 12:35 Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
31.01.26 , 12:15 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
31.01.26 , 11:42 Κατερίνα Καραβάτου: Φερεντίνος & Κορδώνης της έκαναν έκπληξη στον «αέρα»
31.01.26 , 11:24 Ίμια: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 30 ετών και τους πεσόντες
31.01.26 , 11:10 Καμπανάκι σε Ολυμπιακό από τη Γερμανία - Ατάκα-φωτιά από Μπάγερ Λεβερκούζεν
31.01.26 , 10:50 Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβει»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην καθημερινή μετακίνηση, η τεχνολογία καλείται να λειτουργεί αθόρυβα, αποδοτικά και χωρίς να απαιτεί προσαρμογές. Με τα Audi A3 Sportback TFSI e και Audi A3 allstreet TFSI e, η Audi ενσωματώνει την plug-in hybrid τεχνολογία με τρόπο φυσικό και ουσιαστικό, προσφέροντας μια premium εμπειρία κίνησης που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και σε έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Τα νέα A3 TFSI e εκφράζουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας, ώριμης φιλοσοφίας ηλεκτροκίνησης. Το A3 Sportback TFSI e απευθύνεται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας ευελιξία και καθημερινή πρακτικότητα με άνεση που συναρπάζει, ενώ το A3 allstreet TFSI e προσθέτει έναν πιο πολυδιάστατο χαρακτήρα, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σχεδιαστικές αναφορές που ενισχύουν την αίσθηση ελευθερίας σε κάθε διαδρομή.Η plug-in hybrid τεχνολογία της Audi ενσωματώνεται στην καθημερινότητα χωρίς να απαιτεί αλλαγή συνηθειών, προσφέροντας ηλεκτρική κίνηση εκεί που έχει πραγματική αξία και υβριδική ευελιξία όταν χρειάζεται. 

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Στο επίκεντρο και των δύο μοντέλων βρίσκεται η σημαντικά εξελιγμένη μπαταρία υψηλής τάσης. Η χωρητικότητα και το ενεργειακό της περιεχόμενο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, διατηρώντας παρόμοιες εξωτερικές διαστάσεις. Με μεικτή χωρητικότητα 25,7 kWh και καθαρή 19,7 kWh, τα νέα A3 TFSI e προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 139 χιλιόμετρα (WLTP)1, επιτρέποντας την κάλυψη της πλειονότητας των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς εκπομπές ρύπων. Η δυνατότητα απλής φόρτισης σε οικιακό ή δημόσιο AC φορτιστή ενισχύει περαιτέρω την πρακτικότητα του plug-in hybrid συστήματος, καθιστώντας την ηλεκτρική κίνηση μέρος της καθημερινής ρουτίνας χωρίς ανάγκη προσαρμογών.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Η αποδοτική και σταθερή λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από ένα αποκλειστικό κύκλωμα ψύξης, το οποίο διατηρεί τη μπαταρία στο βέλτιστο θερμοκρασιακό εύρος, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία του plug-in hybrid συστήματος.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Η αναβαθμισμένη έκδοση Audi A3 Sportback 45 TFSI e, η οποία διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά σε έκδοση S line, συνδυάζει τον νέο κινητήρα 1.5 TFSI evo2 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 85 kW, αποδίδοντας συνολικά 200 kW (272 hp) και 400 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι έντονη επιτάχυνση και άμεση απόκριση, με το 0–100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,3 δευτερόλεπτα, χωρίς να διακυβεύεται η αποδοτικότητα. Στην πράξη, η υβριδική λειτουργία επιτρέπει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση στην καθημερινή χρήση, επιβεβαιώνοντας τον ισορροπημένο χαρακτήρα του συστήματος.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Το Audi A3 allstreet TFSI e, που διατίθεται στην ελληνική αγορά με απόδοση 204 hp, αξιοποιεί την ίδια προηγμένη plug-in hybrid τεχνολογία, εστιάζοντας σε έναν πιο πολυδιάστατο και ευέλικτο χαρακτήρα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ο προσανατολισμός στην άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα το καθιστούν ιδανικό για όσους αναζητούν περισσότερη ελευθερία κινήσεων, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα και την premium εμπειρία που χαρακτηρίζουν την Audi.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Η αποδοτικότητα της plug-in hybrid τεχνολογίας Audi αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία WLTP των νέων A3 TFSI e, με σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,2 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 28 έως 26 g/km, ενώ ακόμη και με αποφορτισμένη μπαταρία διατηρείται χαμηλή κατανάλωση, υπογραμμίζοντας τη συνολική ωριμότητα του συστήματος.

Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Το αποτέλεσμα είναι ένα «δίδυμο» μοντέλων που, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στη διάθεση εκδόσεων και ισχύος στην ελληνική αγορά, μοιράζονται κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο και ενιαία φιλοσοφία. Τα νέα Audi A3 Sportback και A3 allstreet TFSI e αποδεικνύουν ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι αποδοτική και ουσιαστικά ενταγμένη στην καθημερινότητα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI A3 SPORTBACK TFSI E & A3 ALLSTREET TFSI E
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top