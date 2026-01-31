Audi A3 Sportback TFSI e & A3 allstreet TFSI e: Τι...«κρύβoυν»

Στην καθημερινή μετακίνηση, η τεχνολογία καλείται να λειτουργεί αθόρυβα, αποδοτικά και χωρίς να απαιτεί προσαρμογές. Με τα Audi A3 Sportback TFSI e και Audi A3 allstreet TFSI e, η Audi ενσωματώνει την plug-in hybrid τεχνολογία με τρόπο φυσικό και ουσιαστικό, προσφέροντας μια premium εμπειρία κίνησης που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και σε έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής.

Τα νέα A3 TFSI e εκφράζουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας, ώριμης φιλοσοφίας ηλεκτροκίνησης. Το A3 Sportback TFSI e απευθύνεται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας ευελιξία και καθημερινή πρακτικότητα με άνεση που συναρπάζει, ενώ το A3 allstreet TFSI e προσθέτει έναν πιο πολυδιάστατο χαρακτήρα, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σχεδιαστικές αναφορές που ενισχύουν την αίσθηση ελευθερίας σε κάθε διαδρομή.Η plug-in hybrid τεχνολογία της Audi ενσωματώνεται στην καθημερινότητα χωρίς να απαιτεί αλλαγή συνηθειών, προσφέροντας ηλεκτρική κίνηση εκεί που έχει πραγματική αξία και υβριδική ευελιξία όταν χρειάζεται.

Στο επίκεντρο και των δύο μοντέλων βρίσκεται η σημαντικά εξελιγμένη μπαταρία υψηλής τάσης. Η χωρητικότητα και το ενεργειακό της περιεχόμενο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, διατηρώντας παρόμοιες εξωτερικές διαστάσεις. Με μεικτή χωρητικότητα 25,7 kWh και καθαρή 19,7 kWh, τα νέα A3 TFSI e προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 139 χιλιόμετρα (WLTP)1, επιτρέποντας την κάλυψη της πλειονότητας των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς εκπομπές ρύπων. Η δυνατότητα απλής φόρτισης σε οικιακό ή δημόσιο AC φορτιστή ενισχύει περαιτέρω την πρακτικότητα του plug-in hybrid συστήματος, καθιστώντας την ηλεκτρική κίνηση μέρος της καθημερινής ρουτίνας χωρίς ανάγκη προσαρμογών.

Η αποδοτική και σταθερή λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από ένα αποκλειστικό κύκλωμα ψύξης, το οποίο διατηρεί τη μπαταρία στο βέλτιστο θερμοκρασιακό εύρος, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία του plug-in hybrid συστήματος.

Η αναβαθμισμένη έκδοση Audi A3 Sportback 45 TFSI e, η οποία διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά σε έκδοση S line, συνδυάζει τον νέο κινητήρα 1.5 TFSI evo2 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 85 kW, αποδίδοντας συνολικά 200 kW (272 hp) και 400 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι έντονη επιτάχυνση και άμεση απόκριση, με το 0–100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,3 δευτερόλεπτα, χωρίς να διακυβεύεται η αποδοτικότητα. Στην πράξη, η υβριδική λειτουργία επιτρέπει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση στην καθημερινή χρήση, επιβεβαιώνοντας τον ισορροπημένο χαρακτήρα του συστήματος.

Το Audi A3 allstreet TFSI e, που διατίθεται στην ελληνική αγορά με απόδοση 204 hp, αξιοποιεί την ίδια προηγμένη plug-in hybrid τεχνολογία, εστιάζοντας σε έναν πιο πολυδιάστατο και ευέλικτο χαρακτήρα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ο προσανατολισμός στην άνεση και την καθημερινή χρηστικότητα το καθιστούν ιδανικό για όσους αναζητούν περισσότερη ελευθερία κινήσεων, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα και την premium εμπειρία που χαρακτηρίζουν την Audi.

Η αποδοτικότητα της plug-in hybrid τεχνολογίας Audi αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία WLTP των νέων A3 TFSI e, με σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,2 l/100 km και εκπομπές CO₂ από 28 έως 26 g/km, ενώ ακόμη και με αποφορτισμένη μπαταρία διατηρείται χαμηλή κατανάλωση, υπογραμμίζοντας τη συνολική ωριμότητα του συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι ένα «δίδυμο» μοντέλων που, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στη διάθεση εκδόσεων και ισχύος στην ελληνική αγορά, μοιράζονται κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο και ενιαία φιλοσοφία. Τα νέα Audi A3 Sportback και A3 allstreet TFSI e αποδεικνύουν ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι αποδοτική και ουσιαστικά ενταγμένη στην καθημερινότητα.

