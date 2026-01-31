Renault και Dacia: Το δίκτυο εξαπλώνεται

Η εταιρεία «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» εμπλουτίζει το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, αποκλειστικού εισαγωγέα των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά, ενδυναμώνοντας την παρουσία τους στα βόρεια προάστια της Αττικής.Από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» ανήκει, πλέον, στο δυναμικό του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά.Η «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική των μαρκών Renault & Dacia στα Βόρεια Προάστια, με μία υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα επί της Λεωφ. Μαραθώνος 169, στην περιοχή του Γέρακα.

Το showroom της εταιρείας στο Γέρακα, απλώνεται σε περισσότερα από 350 τμ2, ανάλογο χώρο καταλαμβάνει και το συνεργείo, ενώ μαζί με το φανοβαφείο οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αναπτύσσονται σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων.Υποσχόμενη ακόμα πληρέστερη εκπροσώπηση του Renault Group στην ελληνική αγορά, έως τον Απρίλιο του 2026, στο δυναμικό της ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ θα προσαρτηθεί ακόμα ένα showroom για τη Renault στο Μαρούσι, επί της Λεωφ. Κηφισίας 6-8 (εμπορικό κέντρο Caracas).