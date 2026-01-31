Ίμια: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 30 ετών και τους πεσόντες

«Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά»

Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων, έκανε σήμερα  πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Ίμια: Οι μαρτυρίες, η μάχη για τη σημαία και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τους τρεις πεσόντες στα Ίμια  εν ώρα καθήκοντος, αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και  στη διαχρονική σημασία της εθνικής επαγρύπνησης. Όπως υπογραμμίζει στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες». Συνδέει επίσης τη θυσία των πεσόντων με τη σημερινή στρατηγική επιλογή της χώρας για ισχυρή άμυνα, ενεργές συμμαχίες και κοινωνική συνοχή.

 

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.

Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.

Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της».

Ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για τα 30 χρόνια από τα Ίμια 

Στην ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων αναφέρει από πλευράς του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας:  

Προβοκάτσια Τουρκίας στην επέτειο των Ιμίων – Σκληρή απάντηση Δένδια

«30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της».


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΙΜΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
