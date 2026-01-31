Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ταπεινός και ντροπαλός»

Η Μαρία Αντωνά είχε γενέθλια και τα γιόρτασε την περασμένη Τετάρτη στο Nox, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα. Ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, δε θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της.

Η Μαρία Αντωνά που έκλεισε τα 37 της χρόνια, έσβησε μια τούρτα που είχε μόνο δύο κεράκια. Ο Γιώργος Λιάγκας την χειροκρότησε και της ευχήθηκε τα καλύτερα. Οι δυο τους, φρόντιζαν τους πρώτους μήνες της σχέσης τους να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, όμως τους τελευταίους μήνες δεν διστάζουν να εμφανιστούν μαζί και να ποζάρουν μπροστά σε φωτογράφους.

Οι εικόνες σχολιάστηκαν το πρωί του Σαββάτου και στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, όπου συμμετέχει η Μαρία Αντωνά, με την Κατερίνα Καραβάτου να της κάνει την αναμενόμενη ερώτηση: τι της είπε ο Γιώργος Λιάγκας όταν έσβησαν τα κεράκια και έκλεισαν οι κάμερες.

«Δε μου είπε τίποτα. Ξέρεις, είναι λίγο πιο ταπεινός και ντροπαλός», ανέφερε η Μαρία Αντωνά, με χαμόγελο. Τα υπόλοιπα μέλη της παρέας δεν δίστασαν να του πουν μπράβο, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι… κουνήθηκε και το διασκέδασε. Όσο για τα δύο κεράκια που υπήρχαν στην τούρτα της, η Μαρία Αντωνά έδωσε την εξήγηση, λέγοντας: «Είναι επειδή έχουμε κάνει δύο γενέθλια μαζί, δύο σεζόν», αναφερόμενη στον σύντροφό της.

«Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τον επηρεάζουν τον Γιώργο Λιάγκα τα αρνητικά σχόλια, πόσο μάλλον για την εξωτερική του εμφάνιση. Ακόμη και στον πιο τέλειο άνθρωπο να πας, αν του πεις κάτι που δεν είναι κομψό, θα τον επηρεάσει», είχε δηλώσει η Μαρία Αντωνά σε παλιότερη συνέντευξή της.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε προ ημερών δημόσια στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό στον ΑΝΤ1. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σχετικά με την πίστη του, ωστόσο ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην αγαπημένη του.