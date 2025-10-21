Σπάνια εμφάνιση της κόρης του Πέτρου Κόκκαλη - Με τη μητέρα της στο θέατρο

Παρακολούθησαν την παράσταση που σκηνοθέτησε η Σμαράγδα Καρύδη

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη και της Έλενας Σκουλά στην ΕΡΤ, τον Δεκέμβριο του 2022- Τι είχαν πει για τη φιλία τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την κόρη του Πέτρου Κόκκαλη, Σοφία, μαζί με τη μητέρα της, Έλενα Σκουλά. 

Σπάνια εμφάνιση της κόρης του Πέτρου Κόκκαλη - Με τη μητέρα της στο θέατρο

Μαμά και κόρη παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, στο θέατρο Ακροπόλ. 

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα είναι στενή φίλη της Σμαράγδας Καρύδη και πολύ συχνά κάνουν κοινές εξόδους κι έχουν φωτογραφηθεί μαζί. 

Σμαράγδα Καρύδη- Έλενα Σκουλά στην Ταράτσα του Φοίβου, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σμαράγδα Καρύδη- Έλενα Σκουλά στην Ταράτσα του Φοίβου, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H 25χρονη κόρη του Πέτρου Κόκκαλη δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις συχνά. Την τελευταία φορά που την είδαμε ήταν όταν συνόδευσε τον πατέρα της σε εκλογικό κέντρο του Πειραιά, όπου ψήφισε για τις Ευρωεκλογές, τον Ιούνιο του 2024. 

Σοφία Κόκκαλη- Πέτρος Κόκκαλης, τον Ιούνιο του 2024/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Κόκκαλη- Πέτρος Κόκκαλης, τον Ιούνιο του 2024/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σοφία Κόκκαλη είναι ζωγράφος. Αποφοίτησε από τη σχολή Καλών Τεχνών και Ζωγραφικής από το Otis College of Art and Design του Λος Άντζελες, το 2022.

Ο Πέτρος Κόκκαλης απέκτησε από τον πρώτο του γάμο με την Έλενα Σκουλά, δύο παιδιά, τον Σωκράτη και τη Σοφία. Έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο πολιτικός είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα. Ο γάμος τους έγινε τον Δεκέμβριο του 2023 μετά από επτά χρόνια σχέσης. 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ
