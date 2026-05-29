Απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων του Ant1 για τις σκέψεις της κυβέρνησης για απαγόρευση των πατινιών (αρχείου)

Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (23/5) στην Παιανία. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο παιδί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλευτεί στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μιλούσε και στο κινητό. Σε μια διασταύρωση, παραβίασε το STOP, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και κατέληξε στη ΜΕΘ. Ευτυχώς, όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, ο ανήλικος τώρα είναι καλά στην υγεία του.

Μάλιστα, τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους, καθώς μόνο τον μήνα Μάιο 80 ανήλικα παιδιά έφτασαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια.

Νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για ενοικιαζόμενα / Βίντεο: Σοφία Βάγκα (Δημοσιογράφος Star.gr)

Η ανάρτηση του Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για το περιστατικό με τον 12χρονο στην Παιανία

«Συνεχίζονται οι προσελεύσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και μάλιστα με αυξητικό ρυθμό ανηλίκων με τραυματισμούς από πατίνια. Κανένας περιορισμός μετά μάλιστα το θόρυβο που ξέσπασε από τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ξεχάστηκαν όλα.

Το Σάββατο στη Παιανία 12χρονος ρομά οδηγούσε πατίνι στους δρόμους, χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, μίλαγε στο κινητό και πέρναγε τα στοπ στο δρόμο χωρίς έλεγχο. Σε μια διασταύρωση που παραβίασε το στοπ μιλώντας στο κινητό τον παρέσυρε αυτοκίνητο και κατέληξε στην εντατική του ΑΓΙΑΣ Σοφίας.

Ευτυχώς είναι καλά.

Συνεχίζει να γίνεται χαμός στα νοσοκομεία με τις προσελεύσεις τραυματισμένων ανηλίκων από πατίνια.

Τον Μάιο ξεπεράσαμε τα 80 ανήλικα παιδιά που προσήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια. Ηλικίας έως 16 ετών

Ταυτόχρονα στα γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από πατίνια.

Το 80% εξ αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Δεν φοράνε κράνος.

Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανες, δεν φοράνε κράνος, δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Καμία οδηγική συμπεριφορά.

Που είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες θα έλεγα;»