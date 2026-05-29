Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος που οδηγούσε πατίνι - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μόνο τον Μάιο 80 ανήλικοι στα νοσοκομεία μετά από ατύχημα με πατίνι

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων του Ant1 για τις σκέψεις της κυβέρνησης για απαγόρευση των πατινιών (αρχείου)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό ατύχημα στην Παιανία με 12χρονο που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
  • Ο ανήλικος δεν φορούσε κράνος, οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και μιλούσε στο κινητό.
  • Μετά το ατύχημα, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία», αλλά η υγεία του είναι καλή.
  • Μάιο μήνα, 80 ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν από πατίνια στα νοσοκομεία.
  • Αυξημένες προσφυγές και ενηλίκων με τραυματισμούς από πατίνια, με το 80% να μην έχει δίπλωμα οδήγησης.

Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (23/5) στην Παιανία. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο παιδί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλευτεί στην Εντατική του Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μιλούσε και στο κινητό. Σε μια διασταύρωση, παραβίασε το STOP, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και κατέληξε στη ΜΕΘ. Ευτυχώς, όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, ο ανήλικος τώρα είναι καλά στην υγεία του. 

Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους - Έρχεται νέο νομοσχέδιο

Μάλιστα, τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους, καθώς μόνο τον μήνα Μάιο 80 ανήλικα παιδιά έφτασαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια. 

Νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για ενοικιαζόμενα / Βίντεο: Σοφία Βάγκα (Δημοσιογράφος Star.gr)

Η ανάρτηση του Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για το περιστατικό με τον 12χρονο στην Παιανία 

«Συνεχίζονται  οι προσελεύσεις  στα παιδιατρικά νοσοκομεία και μάλιστα με αυξητικό ρυθμό  ανηλίκων με τραυματισμούς  από πατίνια. Κανένας περιορισμός μετά μάλιστα το θόρυβο που ξέσπασε από τους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ξεχάστηκαν όλα.

Το Σάββατο στη Παιανία 12χρονος ρομά οδηγούσε πατίνι στους δρόμους, χωρίς κράνος, με μεγάλη ταχύτητα, μίλαγε στο κινητό και πέρναγε τα στοπ  στο δρόμο χωρίς έλεγχο. Σε μια διασταύρωση που παραβίασε το στοπ μιλώντας στο κινητό τον παρέσυρε αυτοκίνητο και κατέληξε στην εντατική του ΑΓΙΑΣ Σοφίας.

Ευτυχώς είναι καλά.

Συνεχίζει να γίνεται χαμός στα νοσοκομεία με τις προσελεύσεις τραυματισμένων ανηλίκων από πατίνια.

Προς απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους

Τον Μάιο ξεπεράσαμε τα 80 ανήλικα παιδιά που προσήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια. Ηλικίας έως 16 ετών

Ταυτόχρονα στα γενικά νοσοκομεία έχουμε επίσης αυξημένη προσέλευση τραυματιών ενηλίκων από πατίνια.

Το 80% εξ αυτών δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Δεν φοράνε κράνος.

Ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών τρέχουν  με μεγαλύτερες ταχύτητες από τις μηχανες, δεν φοράνε κράνος, δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Καμία οδηγική συμπεριφορά.

Που είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο απαγόρευσης οδήγησης πατινιών από ανηλίκους και από τους ενήλικες θα έλεγα;»

 

