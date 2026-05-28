Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους - Έρχεται νέο νομοσχέδιο

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο οι αλλαγές στη νομοθεσία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 11:46 «Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
28.05.26 , 11:38 Αττικόν: «Καμία σοβαρή απειλή» - Τι απαντά για την έξαρση γαστρεντερίτιδας
28.05.26 , 11:30 Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν τη νύχτα νότια της Κρήτης και της Γαύδου
28.05.26 , 11:23 Μόλις ανακάλυψα άλλον έναν λόγο για να μένω μακριά από τη ζάχαρη
28.05.26 , 11:11 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: «Χαίρομαι να στηρίζω τη μητέρα μου»
28.05.26 , 11:09 Basket Bags: Η διαχρονική γοητεία της ψάθινης τσάντας
28.05.26 , 11:05 Μποσταντζόγλου: «Τα παιδιά αναπόφευκτα κουβαλάνε τις πράξεις των γονιών»
28.05.26 , 10:57 Κώστας Παπαδόπουλος: «Δέχομαι απειλές - Δε χτύπησα τον 14χρονο»
28.05.26 , 10:57 Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
28.05.26 , 10:38 Τανιμανίδης - Μπόμπα: «Η συνεργασία μας δεν είναι καθόλου εύκολη»
28.05.26 , 10:37 Παπαδήμα: Μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Δε θέλω να φτιάξω τον κόσμο
28.05.26 , 10:34 Βουβός πόνος στην κηδεία του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
28.05.26 , 10:31 Κουβαράς: «Η Κορομηλά είναι δύναμη, έχει σφραγίσει την ελληνική τηλεόραση»
28.05.26 , 10:25 Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους - Έρχεται νέο νομοσχέδιο
28.05.26 , 10:19 Μαρία Ιωαννίδου: «Με τη Γωγώ Μαστροκώστα είχαμε τον ίδιο γιατρό»
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα - Τα νεότερα για την υγεία του
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Ράντου για Μαστροκώστα: «Όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη...»
Βουβός πόνος στην κηδεία του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία με τη χρήση AI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. 

Σύμφωνα με όσα είπε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το νομοσχέδιο θα αφορά στους ανήλικους που οδηγούν πατίνια, είτε ιδιόκτητα, είτε νοικιασμένα. 

Προς απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών στους ανήλικους

Όπως είπε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους», οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι» και αυτό πρέπει να αλλάξει. 

Σε δέκα μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους - unsplash

Σε δέκα μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους - unsplash

«Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία, να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο [. . .] θα πάμε με νομοσχέδιο, που κατατίθεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα», είπε ο κ. Κυρανάκης.

Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται απαγορεύσεις για τους ανήλικους - Τι θα αλλάξει

«Όλοι μας [. . .] όταν ήμασταν μικρότεροι, μπορεί να βγαίναμε με τα ποδήλατα στον δρόμο. Τέτοια κατάσταση όπως η σημερινή δεν υπήρχε ποτέ. Μας μεταφέρουν από το υπουργείο Υγείας [. . .] ότι η κατάσταση στα επείγοντα είναι πάρα πολύ άσχημη. Μεταφέρονται πάρα πολλοί ανήλικοι τραυματισμένοι. Μπορεί να μην έχουμε θανατηφόρα πολλά, αλλά αυτοί οι τραυματισμοί ανησυχούν ως πολιτεία και ως γονείς που έχουμε ανήλικα παιδιά. Οφείλουμε να δράσουμε. Σε δέκα μέρες έρχεται το νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

Το νέο νομοσχέδιο θα περιέχει αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη - unsplash

Το νέο νομοσχέδιο θα περιέχει αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη - unsplash

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές για τη χρήση τους στην πόλη. Μάλιστα έστειλε μήνυμα προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιομέτρων, ότι πρόκειται για μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται και θα διώκεται με το νέο νομοσχέδιο πιο αυστηρά. 

Τι προβλέπει ο νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους

Ο υπουργός σημείωσε ακόμα πως η ευθύνη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για πατίνια ανήκει στους δήμους. Κλείνοντας τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως «με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό, όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι».

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα πατίνια

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που ισχύει στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά πατίνια κατατάσσονται στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και γι’ αυτά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για χρήση, ηλικία, ταχύτητα, κίνηση στον δρόμο και πρόστιμα.

Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι

Συγκεκριμένα:

  • Η ελάχιστη ηλικία για να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι είναι τα 12 έτη.
  • Για οδηγό κάτω των 12 ετών που κινείται σε δρόμο με αυτοκίνητα (όχι αποκλειστικά πεζοδρόμιο) απαιτείται συνοδός ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.
  • Το ανώτατο όριο ταχύτητας για ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ./ώρα.
  • Ακόμη κι αν το πατίνι διαθέτει υψηλότερη πιθανή ταχύτητα, η χρήση του πάνω από 25 χλμ./ώρα θεωρείται παράβαση.
  • Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται πρώτα σε ποδηλατόδρομους.
  • Όταν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, επιτρέπεται η κίνηση στο δεξί άκρο του δρόμου, αλλά μόνο σε οδούς με όριο ταχύτητας μέχρι 50 χλμ./ώρα.
  • Απαγορεύεται η κίνησή τους σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς, Σήραγγες και λεωφορειόδρομους (εκτός κι αν υπάρχει ξεχωριστή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα/ΕΠΗΟ).
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους από τον οδηγό του πατινιού.
  • Το Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά φρένα, καθώς και λευκό φώς μπροστά και κόκκινο πίσω, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ανακλαστικών στοιχείων.

Τροχαίο Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ

Πατίνια: Πρόστιμα που προβλέπονται

Ο νέος ΚΟΚ έχει καθιερώσει πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης, με τρεις περίπου «κλίμακες» ανάλογα με την παράβαση:

  • Χαμηλή παράβαση (π.χ. έλλειψη ανακλαστικών, έλλειψη κράνους): πρόστιμο περίπου 30 – 40 €.
  • Μεσαία παράβαση (π.χ. χρήση πατινιού σε απαγορευμένη οδό): πρόστιμο περίπου 150 – 200 €.
  • Βαρύτερες περιπτώσεις (π.χ. υπερβολική ταχύτητα πάνω από 25 χλμ./ώρα, ηλικιακές παραβιάσεις): πρόστιμα που ξεκινούν γύρω στα 350 € για τις πιο σοβαρές παραβάσεις.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΙΝΙ
 |
ΠΑΤΙΝΙΑ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top