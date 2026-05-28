Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους.

Σύμφωνα με όσα είπε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το νομοσχέδιο θα αφορά στους ανήλικους που οδηγούν πατίνια, είτε ιδιόκτητα, είτε νοικιασμένα.

Όπως είπε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους», οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι» και αυτό πρέπει να αλλάξει.

«Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία, να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο [. . .] θα πάμε με νομοσχέδιο, που κατατίθεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα», είπε ο κ. Κυρανάκης.

«Όλοι μας [. . .] όταν ήμασταν μικρότεροι, μπορεί να βγαίναμε με τα ποδήλατα στον δρόμο. Τέτοια κατάσταση όπως η σημερινή δεν υπήρχε ποτέ. Μας μεταφέρουν από το υπουργείο Υγείας [. . .] ότι η κατάσταση στα επείγοντα είναι πάρα πολύ άσχημη. Μεταφέρονται πάρα πολλοί ανήλικοι τραυματισμένοι. Μπορεί να μην έχουμε θανατηφόρα πολλά, αλλά αυτοί οι τραυματισμοί ανησυχούν ως πολιτεία και ως γονείς που έχουμε ανήλικα παιδιά. Οφείλουμε να δράσουμε. Σε δέκα μέρες έρχεται το νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές για τη χρήση τους στην πόλη. Μάλιστα έστειλε μήνυμα προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιομέτρων, ότι πρόκειται για μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται και θα διώκεται με το νέο νομοσχέδιο πιο αυστηρά.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμα πως η ευθύνη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για πατίνια ανήκει στους δήμους. Κλείνοντας τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως «με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό, όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι».

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα πατίνια

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που ισχύει στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά πατίνια κατατάσσονται στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και γι’ αυτά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για χρήση, ηλικία, ταχύτητα, κίνηση στον δρόμο και πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

Η ελάχιστη ηλικία για να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι είναι τα 12 έτη.

Για οδηγό κάτω των 12 ετών που κινείται σε δρόμο με αυτοκίνητα (όχι αποκλειστικά πεζοδρόμιο) απαιτείται συνοδός ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας για ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ./ώρα.

Ακόμη κι αν το πατίνι διαθέτει υψηλότερη πιθανή ταχύτητα, η χρήση του πάνω από 25 χλμ./ώρα θεωρείται παράβαση.

Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται πρώτα σε ποδηλατόδρομους.

Όταν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, επιτρέπεται η κίνηση στο δεξί άκρο του δρόμου, αλλά μόνο σε οδούς με όριο ταχύτητας μέχρι 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η κίνησή τους σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς, Σήραγγες και λεωφορειόδρομους (εκτός κι αν υπάρχει ξεχωριστή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα/ΕΠΗΟ).

Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους από τον οδηγό του πατινιού.

Το Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά φρένα, καθώς και λευκό φώς μπροστά και κόκκινο πίσω, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ανακλαστικών στοιχείων.

Πατίνια: Πρόστιμα που προβλέπονται

Ο νέος ΚΟΚ έχει καθιερώσει πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης, με τρεις περίπου «κλίμακες» ανάλογα με την παράβαση:

Χαμηλή παράβαση (π.χ. έλλειψη ανακλαστικών, έλλειψη κράνους): πρόστιμο περίπου 30 – 40 €.

Μεσαία παράβαση (π.χ. χρήση πατινιού σε απαγορευμένη οδό): πρόστιμο περίπου 150 – 200 €.

Βαρύτερες περιπτώσεις (π.χ. υπερβολική ταχύτητα πάνω από 25 χλμ./ώρα, ηλικιακές παραβιάσεις): πρόστιμα που ξεκινούν γύρω στα 350 € για τις πιο σοβαρές παραβάσεις.