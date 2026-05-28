Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε χθες, Τετάρτη 28/5, η κηδεία του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Την είδηση γνωστοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» στο Facebook, μέσω ανάρτησης. Ο άτυχος νεαρός υπήρξε μαθητής των εκπαιδευτηρίων και άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά πήγαν στο «τελευταίο αντίο».

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί έδωσαν το παρών στην κηδεία και αποχαιρέτησαν έτσι με συγκίνηση τον νεαρό.

Η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου τοποθετήθηκε σε λευκό φέρετρο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από σχεδόν 6 μήνες που είχε εξαφανιστεί, ο 33χρονος βρέθηκε νεκρός στις 21/5 κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα.

«Καλόν παράδεισο!



Τρεις ημέρες πριν, γιορτάσαμε τα 50χρονα του Σχολείου μας και σήμερα βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου μας μαθητή, Αλεξίου. Έτσι είναι η ζωή, γλύκες και πίκρες...



Δεν μπορούμε να μην αναπολούμε τα χρόνια που ήταν ανάμεσά μας, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, τότε που προσπαθούσαμε να προσφέρουμε γνώσεις, εμπειρία, αλλά και αγάπη και χαρά στα παιδιά που μας εμπιστεύονταν οι γονείς.



Αλέξη μας, δούλε του Θεού, έζησες κοντά μας 33 έτη, όσα και τα χρόνια της επίγειας παρουσίας του Χριστού στη γη, αλλά ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής σου και αιώνια γαλήνη δίπλα στον Δημιουργό μας!



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους, με την ευχή η Παναγία να τους χαρίζει παρηγορία.

Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»



Θερμές ευχαριστίες και στον μαθητή μας Αλέξανδρο Γώγο Alex Polsci, ιδιοκτήτη του Οίκου Τελετών "Η ζωή μετά θάνατον", που με αγάπη, σεβασμό προς τον νεκρό και τους οικείους, φρόντισε ώστε να ετοιμάσει τη σωρό του αποδημούντος.



Καλή ανάπαυση, μαθητή μας, αιωνία σου η μνήμη! Το καπελάκι του αγαπημένου σου Σχολείου ας σε συνοδεύει στην τελευταία σου κατοικία, με την ελπίδα να επιτρέψει ο Κύριος να μην ξεχάσεις ποτέ τις όμορφες στιγμές που πέρασες μέσα στην αγκαλιά του», ήταν η ανάρτηση.

Κρήτη: Σε αυτοκτονία οδηγούν τα στοιχεία της νεκροψίας

Με λεπτό καλώδιο φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του ο Αλέξης Τσικόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο νεαρός γιατρός είχε δέσει το καλώδιο στον λαιμό του, στοιχείο που εξηγεί και την αναφορά σε «βρόγχο» ως αιτία θανάτου μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Την εξέταση πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος έλαβε υπόψιν όλα τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση.