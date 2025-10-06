Στάθης Μαντζώρος: «Πάει καλύτερα. Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό»

Σε καλύτερη πορεία φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλεύεται μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα η κατάστασή του παρέμενε σταθερή, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον, πλέον τα σημάδια είναι πιο αισιόδοξα.

Το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, ο πατέρας του αγαπημένου ηθοποιού, Γιάννης Μαντζώρος, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας πως υπάρχει θετική πρόοδος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει στην Ελλάδα μόσχευμα από το εξωτερικό, το οποίο θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ενός δεύτερου χειρουργείου. Το χειρουργείο αυτό, όπως εξήγησε, έχει στόχο την αφαίρεση υπολειπόμενου αίματος από τον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης του Στάθη.

Παρά το γεγονός ότι η ομιλία του δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, ο πατέρας του σημείωσε με συγκίνηση πως πλέον ο γιος του δείχνει σημάδια αντίληψης και αντίδρασης στο περιβάλλον του. Αντιλαμβάνεται όσα του λένε, χαμογελά, και όπως είπε ο κ. Μαντζώρος, του μιλάει καθημερινά για την καθημερινότητα και τα πράγματα που αγαπά ακόμα και για τα χωράφια του, που αποτελούν αγαπημένο του θέμα.

Ο Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, Αντωνία, σε βραδινή έξοδο, το 2022/ NDP

«Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος»

Με λόγια γεμάτα ελπίδα και τρυφερότητα, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου δήλωσε στην εκπομπή: «Έρχεται μόσχευμα από το εξωτερικό. Γίνεται δεύτερο χειρουργείο στον Στάθη και είμαι αισιόδοξος! Το μόσχευμα αφορά στο να αφαιρεθεί το υπόλοιπο αίμα από το κεφάλι. Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος. Μιλάω μαζί του κάθε μέρα! Μόλις μίλησα και τώρα. Του λέω για τα χωράφια του και ότι πάμε καλά. Δεν μιλάει, απλώς χαμογελάει σε ό,τι ακούει. Το χειρουργείο θα γίνει σε μία εβδομάδα. Να ξέρεις ότι κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας! Θα επανέλθει!»

Τα λόγια του πατέρα του συγκινούν και φανερώνουν το πόσο δυνατός είναι ο αγώνας που δίνει ο Στάθης Μαντζώρος, με τη στήριξη των ανθρώπων του.