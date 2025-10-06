Στάθης Μαντζώρος: «Πάει καλύτερα. Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό»

Τι αποκάλυψε ο πατέρας του για την πορεία της υγείας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 14:36 Τζίνα Αλιμόνου: Αποκάλυψε όσα έγιναν σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της
06.10.25 , 14:30 Στεφανί Καπετανίδη για καρκίνο: Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου
06.10.25 , 14:11 Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"
06.10.25 , 14:08 Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών
06.10.25 , 13:55 Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
06.10.25 , 13:47 Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
06.10.25 , 13:43 Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 13:38 Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
06.10.25 , 13:19 Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»
06.10.25 , 13:18 Σκύλος και άνθρωπος: Μία αμφίδρομη σχέση αγάπης και αφοσίωσης
06.10.25 , 13:01 Ελενα Κώνστα: Ο Κωνσταντάρας, η Μαλέσκου και το δημόσιο ξέσπασμα
06.10.25 , 12:59 Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
06.10.25 , 12:52 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
06.10.25 , 12:51 Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής
«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
Φάρμα: «Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω μία σαν εσένα και θα τρέχω πίσω της»
Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε καλύτερη πορεία φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλεύεται μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα η κατάστασή του παρέμενε σταθερή, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον, πλέον τα σημάδια είναι πιο αισιόδοξα.

Στάθης Μαντζώρος: Η ηλικία, η καταγωγή και η κούκλα σύζυγός του

Το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, ο πατέρας του αγαπημένου ηθοποιού, Γιάννης Μαντζώρος, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας πως υπάρχει θετική πρόοδος.

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, ανοίγει τα μάτια του», λέει ο πατέρας του

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσει στην Ελλάδα μόσχευμα από το εξωτερικό, το οποίο θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ενός δεύτερου χειρουργείου. Το χειρουργείο αυτό, όπως εξήγησε, έχει στόχο την αφαίρεση υπολειπόμενου αίματος από τον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης του Στάθη.

Παρά το γεγονός ότι η ομιλία του δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, ο πατέρας του σημείωσε με συγκίνηση πως πλέον ο γιος του δείχνει σημάδια αντίληψης και αντίδρασης στο περιβάλλον του. Αντιλαμβάνεται όσα του λένε, χαμογελά, και όπως είπε ο κ. Μαντζώρος, του μιλάει καθημερινά για την καθημερινότητα και τα πράγματα που αγαπά  ακόμα και για τα χωράφια του, που αποτελούν αγαπημένο του θέμα.

Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 - 50»

Ο Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, Αντωνία, σε βραδινή έξοδο, το 2022/ NDP

Ο Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, Αντωνία, σε βραδινή έξοδο, το 2022/ NDP

«Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος»

Με λόγια γεμάτα ελπίδα και τρυφερότητα, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου δήλωσε στην εκπομπή: «Έρχεται μόσχευμα από το εξωτερικό. Γίνεται δεύτερο χειρουργείο στον Στάθη και είμαι αισιόδοξος! Το μόσχευμα αφορά στο να αφαιρεθεί το υπόλοιπο αίμα από το κεφάλι. Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος. Μιλάω μαζί του κάθε μέρα! Μόλις μίλησα και τώρα. Του λέω για τα χωράφια του και ότι πάμε καλά. Δεν μιλάει, απλώς χαμογελάει σε ό,τι ακούει. Το χειρουργείο θα γίνει σε μία εβδομάδα. Να ξέρεις ότι κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας! Θα επανέλθει!»

Τα λόγια του πατέρα του συγκινούν και φανερώνουν το πόσο δυνατός είναι ο αγώνας που δίνει ο Στάθης Μαντζώρος, με τη στήριξη των ανθρώπων του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top