Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 - 50»

Διασωληνωμένος ο ηθοποιός - Υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:53 Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του- Τι είπε ο πατέρας του ηθοποιού/ εκπομπή Power Talk, ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο δημοφιλής ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, γνωστός από τον ρόλο του «Παντελή Αγγελάκη» στη σειρά Σασμός, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό» το τελευταίο διάστημα. 

Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες

Ωστόσο, δεν είχαν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, ο γνωστός «καφετζής» της σειράς, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από τρεις μήνες, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. 

Στάθης Μαντζώρος/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στάθης Μαντζώρος/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο ηθοποιός βρισκόταν στο χωριό του, στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας. Μετά από κάποιες αγροτικές εργασίες, επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα, Λίγες ώρες αργότερα κατέρρευσε. Η σύζυγός του τον βρήκε στο μπάνιο κι ευτυχώς ήταν άμεση η μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του, γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», είπε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου στην εκπομπή Power Talk.

«Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα. Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα και απορρόφησαν ένα 50- 60%. Αυτό που έχει μείνει, αυτό δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», πρόσθεσε ο πατέρας του ηθοποιού.

«Το χειρότερο εγκεφαλικό που θα μπορούσε να συμβεί σε άνθρωπο. Το διέγνωσαν αμέσως οι γιατροί και μπήκε στο χειρουργείο», είπε φίλος του. 

Σύμφωνα με το περιβάλλον του ηθοποιού, οι γιατροί θεωρούν ότι με το πέρασμα του χρόνου ίσως το αιμάτωμα να απορροφηθεί. Ο πατέρας του μάλιστα, σημείωσε πως παρόλο που ο ηθοποιός δεν έχει επαφή με τους γύρω του, δακρύζει όταν ακούει τη φωνή του στο τηλέφωνο. 

Φύλακας άγγελός του όλο αυτό το διάστημα η σύζυγός του, Αντωνία. Οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονται και ελπίζουν να δουν σύντομα τον Στάθη Μαντζώρο όρθιο, να απολαμβάνει χαρούμενες στιγμές με τους γιους του και την οικογένειά του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
 |
ΣΑΣΜΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
 |
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top