Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 - 50»

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του- Τι είπε ο πατέρας του ηθοποιού/ εκπομπή Power Talk, ΣΚΑΪ

Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο δημοφιλής ηθοποιός, Στάθης Μαντζώρος, γνωστός από τον ρόλο του «Παντελή Αγγελάκη» στη σειρά Σασμός, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό» το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, δεν είχαν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, ο γνωστός «καφετζής» της σειράς, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από τρεις μήνες, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Στάθης Μαντζώρος/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο ηθοποιός βρισκόταν στο χωριό του, στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας. Μετά από κάποιες αγροτικές εργασίες, επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα, Λίγες ώρες αργότερα κατέρρευσε. Η σύζυγός του τον βρήκε στο μπάνιο κι ευτυχώς ήταν άμεση η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του, γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», είπε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου στην εκπομπή Power Talk.

«Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα. Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα και απορρόφησαν ένα 50- 60%. Αυτό που έχει μείνει, αυτό δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», πρόσθεσε ο πατέρας του ηθοποιού.

«Το χειρότερο εγκεφαλικό που θα μπορούσε να συμβεί σε άνθρωπο. Το διέγνωσαν αμέσως οι γιατροί και μπήκε στο χειρουργείο», είπε φίλος του.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του ηθοποιού, οι γιατροί θεωρούν ότι με το πέρασμα του χρόνου ίσως το αιμάτωμα να απορροφηθεί. Ο πατέρας του μάλιστα, σημείωσε πως παρόλο που ο ηθοποιός δεν έχει επαφή με τους γύρω του, δακρύζει όταν ακούει τη φωνή του στο τηλέφωνο.

Φύλακας άγγελός του όλο αυτό το διάστημα η σύζυγός του, Αντωνία. Οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονται και ελπίζουν να δουν σύντομα τον Στάθη Μαντζώρο όρθιο, να απολαμβάνει χαρούμενες στιγμές με τους γιους του και την οικογένειά του.