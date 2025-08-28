Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες

Στάθης Μαντζώρος: Όσα είχε πει στο Happy Day για τον ρόλο του Παντελή στον Σασμό και τα παιδιά του, τον Μάρτιο του 2024

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του περνά ο δημοφιλής ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του Παντελή Αγγελάκη στη σειρά «Σασμός».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός τις τελευταίες εβδομάδες και δίνει τη δική του μάχη, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου να βγει νικητής.

Στο πλευρό του, φύλακας άγγελος του είναι η αγαπημένη του σύζυγος, Αντωνία. Η ίδια πηγή αναφέρει πως το περιβάλλον του ηθοποιού προσπαθεί να μην πάρει έκταση το θέμα της υγείας του, όμως αρκετοί συνάδελφοί του γνωρίζουν την περιπέτεια που περνά και εύχονται να επανέλθει σύντομα. Ωστόσο, λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, Αντωνία, σε βραδινή έξοδο, το 2022/ NDP

Ποιος είναι ο Στάθης Μαντζώρος

Ο Στάθης Μαντζώρος έγινε ο αγαπημένος καφετζής των τηλεθεατών μέσα από τη σειρά Σασμός. Πριν τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, είχε συμμετάσχει στις σειρές «Έτσι Ξαφνικά», «Μαζί σου», «Αληθινοί έρωτες» και «Άγριες Μέλισσες», καθώς και στις θεατρικές παραστάσεις «Κοριολάνος», «Μαρία Στιούαρτ», «Ο Ηλίθιος» και «Το τρίτο στεφάνι».

Ο 52χρονος ηθοποιός είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Αντωνία, δύο γιους, ηλικίας 13 και 10 ετών.