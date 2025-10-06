Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025

Οι ανακαλύψεις τους για την περιφερειακή ανοσιακή ανοχή

Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
Νόμπελ Ιατρικής 2025: Σε Τρεις Επιστήμονες Το Βραβείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε τρεις επιστήμονες δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025. 

Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2025 απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi.

Οι επιστήμονες τιμήθηκαν τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.

