Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025

Σε τρεις επιστήμονες δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025.

Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2025 απονεμήθηκε στους Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Οι επιστήμονες τιμήθηκαν τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.