Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής

Σαν σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του 1974 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιαστής και πολιτικός, Αλέξης Γεωργούλης. Πρόσφατα, είχε αποκαλύψει ότι πέρασε από το μυαλό του να ιδρύσει το δικό του κόμμα, ενώ, αυτό το διάστημα, εκτός από την πολιτική, δεν ασχολείται με την υποκριτική, η οποία δηλώνει ότι του λείπει.

Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ανήκει στην πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τις 17 Απριλίου 2023, είναι ανεξάρτητος, έπειτα από τις αποφάσεις να τεθεί εκτός κόμματος και ευρωομάδας, λόγω αίτησης άρσης της ασυλίας του από την εισαγγελία του Βελγίου για βιασμό και σωματική βία.

Γνωρίζοντας καλύτερα τον Αλέξη Γεωργούλη - Το βιογραφικό του

Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι 50 χρόνων, έχει ύψος 1,85 και ανήκει στο ζώδιο του ζυγού. Γεννήθηκε το 1974 στη Λάρισα

Γεννήθηκε το 1974 στη Λάρισα Είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στα Θεατρική Τέχνη, Ιασμος και στο Θέατρο των Αλλαγών, καθώς και μαθήματα φωνητικής. Από το 1988 έως το 1992 έκανε μαθήματα κλασικής και μπλουζ κιθάρας στο Ωδείο Λάρισας

Με την υποκριτική αποφάσε να ασχοληθεί επαγγελματικά προς το τέλος των σπουδών του στο Πολυτεχνείο

Στις ευρωεκλογές του 2019, εξελέγη ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην πέμπτη θέση από τις έξι του κόμματος

Στις 17 Απριλίου 2023, ζητήθηκε άρση της ασυλίας του από τις βελγικές αρχές μετά από καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική επίθεσηκαι την 1η Ιουνίου 2023 αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θεατρικές παραστάσεις όπου συμμετείχε: Ζητείται ψεύτης (2019), Μυστικοί αρραβώνες (2014), Άγαμοι Θύται… στο Γουδή (2013), Νυφικό Κρεβάτι (2006).

«Με χτύπησε ψυχολογικά αυτή η κατάσταση»

Λίγους μήνες πριν ο Αλέξης Γεωργούλης είχε αναφέρει για τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του, από τη βελγική δικαιοσύνη: «Η Δικαιοσύνη, με τον τρόπο που λειτουργεί στο Βέλγιο, δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη εναντίον μου, είμαι και όπως ήμουν πριν την καταγγελία. Για μένα, η καταγγελία είναι ψευδής 100%. Δεν μπορώ να εικάσω γιατί έγινε...».

Ενώ τόνισε ότι η ψυχολογία του έχει χτυπηθεί πολύ με αυτή την κατάσταση: «Δε με έχει απομακρύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δήλωσα παραίτηση αμέσως μόλις πληροφορήθηκα για αυτό. Έβλεπα ότι πρόκειται να πάρει πολύ μεγάλες πολιτικές διαστάσεις γιατί ήμασταν μια βδομάδα πριν τις εκλογές. Αυτό που ήθελα να κάνω εγώ ήταν να αποστασιοποιηθώ τελείως... Κοίταξα να περάσω κατευθείαν στον ανεξάρτητο χώρο για να μη δημιουργήσω προβλήματα. Μετά, η εξέλιξη ήταν πολύ άσχημη και περίεργη για το πώς το χρησιμοποίησε ο καθένας μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο τον προεκλογικό. Εμένα με είχε χτυπήσει ψυχολογικά αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα καν να σκεφτώ καθαρά να δω ποια είναι η σωστή κίνηση».

Υπενθυμίζουμε στον πρώην ευρωβουλευτή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του από βελγικό δικαστήριο. Ο Αλέξης Γεωργούλης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη βελγική δικαιοσύνη το τελευταίο δίμηνο του έτους.

«Σκέφτηκα να κάνω ένα καινούργιο κόμμα»

Στην ίδια συνέντευξή του, την οποία παραχώρησε πριν από λίγους μήνες, ο Αλέξης Γεωργούλης δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι είχε σκεφτεί να ιδρύσει το δικό του κόμμα, λέγοντας ότι: «Σκέφτηκα να κάνω ένα καινούργιο κόμμα, δεν το κρύβω, μπήκα σε μια διαδικασία... Οραματίζομαι ένα κόμμα το οποίο να μιλά για τον πολιτισμό. Η πολιτική δεν είναι διαξιφισμός και μάχη, πολλές φορές μπορεί να είναι και σύγκλιση, κάτι που λείπει».

Το σίγουρο, πάντως είναι ότι του λείπει πολύ το θέατρο και η υποκριτική, αφού όπως δήλωσε: «Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω θέατρο. Πάνω στο θέατρο, μου λείπει και το ελληνικό κοινό και το να υποδυθώ στα ελληνικά».

Χθες, ο πρώην ευρωβουλευτής, έδωσε το «παρών στο θέατρο Παλλάς, όπου έλαβε χώρα η παρουσίαση του προγράμματος για το 2024- 2025.

Ο Αλέξης Γεωργούλης με τους Γιάννης Ζουγανέλης και Γιώργο Βάλαρη / Φωτογραφία NDP

Φιλμογραφία

1999 Προπατορικό αμάρτημα

2002 Η φούσκα

2002 Αύριο θα 'ναι αργά

2002 Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου

2003 Οξυγόνο

2005 Λιούμπη

2009 My Life in Ruins (Έρωτας αλά ελληνικά)

2012 A Green Story (Μια πράσινη ιστορία)

2015 Μαριονέτες Φίλιππος Κοραής

2017 Everything Is Wonderful

2023 My Big Fat Greek Wedding 3

