Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της

Με αφορμή τη νέα της mirror selfie στο ασανσέρ, η Παρασκευή Κερασιώτη απάντησε δημόσιο σε σχόλιο που δέχτηκε για το μαύρο μπλουζάκι που επέλεξε για την έξοδό της.

«Είσαι δήθεν μοντέλο και φοράς τρύπια μπλούζα», της έγραψε follower της στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 3 και το οποίο περιμένει το πρώτο του παιδί, απάντησε: «Τι να πω τώρα για αυτό το σχόλιο ξέρετε είμαι άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με αρνητικά σχόλια, όμως κάποιες φορές λες δε γίνεται, θα απαντήσω.

Τι όμορφο που θα ήταν όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με την ζωή του άλλου. Ότι αυτό είναι από τον καθρέφτη, δεν το σκέφτηκε», έγραψε σε insta story της η Παρασκευή Κερασιώτη.

Η Παρασκευή διατηρεί σχέση με έναν νεαρό άντρα ονόματι Κωνσταντίνος. Τον Νοέμβριο του 2024 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, η ίδια η Παρασκευή ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σε βίντεο που πόσταρε το μοντέλο, δήλωσε ότι ανυπομονεί να έρθει ο χειμώνας, αφού φέτος θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα με το μωράκι της!