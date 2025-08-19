Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της

«Να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με τη ζωή του άλλου»

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 23:14 Κατερίνα Καινούργιου: Η Πάρος -κι ο έρωτας- της πάνε πολύ - Όσα έγραψε!
19.08.25 , 23:01 Πάτρα: Προφυλακίστηκαν Και Οι Άλλοι Δύο Νεαροί Για Εμπρησμό
19.08.25 , 22:58 Παπάγου: Λεωφορείο Μπήκε Σε Διαμέρισμα Πρώτου Ορόφου
19.08.25 , 22:47 Aσπρόπυργος: Αστυνομικοί Εντόπισαν Οπλοστάσιο
19.08.25 , 22:47 Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της
19.08.25 , 22:43 OΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ - Ξεκινούν οι δεσμεύσεις
19.08.25 , 22:19 Γιώργος Μπαμπινιώτης: Δεν είναι «ακόλουθος» στα social media, αλλά;
19.08.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 19/8/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
19.08.25 , 22:01 Άγ. Παντελεήμονας: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του θύματος & του αδερφού του
19.08.25 , 21:54 Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πάσχει εδώ και 6 μήνες»
19.08.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 19/08/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
19.08.25 , 21:19 Φωτιά τώρα στην Κερατέα
19.08.25 , 21:08 Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Η βόλτα με το σκάφος στο Αμάλφι
19.08.25 , 20:29 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Πότε θα τη δούμε στην 5η σεζόν του Στούντιο 4;
19.08.25 , 20:27 Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δολοφονηθεί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το βίντεο που πόσταρε η Παρασκευή Κερασιώτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη νέα της mirror selfie στο ασανσέρ, η Παρασκευή Κερασιώτη απάντησε δημόσιο σε σχόλιο που δέχτηκε για το μαύρο μπλουζάκι που επέλεξε για την έξοδό της.  

Παρασκευή Κερασιώτη: Σε party με τον σύντροφό της λίγο πριν τον γάμο τους

«Είσαι δήθεν μοντέλο και φοράς τρύπια μπλούζα», της έγραψε follower της στο Instagram.

Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της

Το γνωστό μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 3 και το οποίο περιμένει το πρώτο του παιδί, απάντησε: «Τι να πω τώρα για αυτό το σχόλιο ξέρετε είμαι άνθρωπος που δεν ασχολούμαι με αρνητικά σχόλια, όμως κάποιες φορές λες δε γίνεται, θα απαντήσω.  

Παρασκευή Κερασιώτη: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Τι όμορφο που θα ήταν όλοι οι άνθρωποι να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με την ζωή του άλλου. Ότι αυτό είναι από τον καθρέφτη, δεν το σκέφτηκε», έγραψε σε insta story της η Παρασκευή Κερασιώτη. 

Η Παρασκευή διατηρεί σχέση με έναν νεαρό άντρα ονόματι Κωνσταντίνος. Τον Νοέμβριο του 2024 κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, η ίδια η Παρασκευή ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Παρασκευή Κερασιώτη: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά στην παραλία

Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδραση στο σχόλιο που δέχτηκε για την μπλούζα της

Σε βίντεο που πόσταρε το μοντέλο, δήλωσε ότι ανυπομονεί να έρθει ο χειμώνας, αφού φέτος θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα με το μωράκι της!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top