OΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ - Ξεκινούν οι δεσμεύσεις

«Χορός» πλαστών εγγράφων - Ερευνώνονται και αγρότες «κομήτες»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η Οικονομική Αστυνομία έχει στα χέρια της μια «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ «μαϊμού» αγροτών, που έβαλαν στις τσέπες τους χιλιάδες ευρώ παράνομων επιδοτήσεων.
Ήδη, ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει κινήσει διαδικασίες για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων κι έπεται συνέχεια.

Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την έφοδο στα άδυτα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται η ώρα της αλήθειας για τους εμπλεκόμενους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών.

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι «Ράμπο» της Οικονομικής Αστυνομίας, αφού έκαναν φύλλο και φτερό τα ηλεκτρονικά αρχεία του Οργανισμού, περνώντας από κόσκινο 600.000 ΑΦΜ επιδοτούμενων αγροτών, έχουν ήδη εντοπίσει τους πρώτους «στόχους»: 100 ΑΦΜ που χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα για να υφαρπάξουν επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι δεσμεύσεις ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας εξετάζει όλα τα στοιχεία, έχοντας το «όπλο» της δέσμευσης ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ήδη έχει ανάψει πράσινο φως για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τους πρώτους 55 υπόπτους, ενώ ανάλογες κινήσεις δρομολογεί και η Αρχή για το Ξέπλυμα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ως το τέλος Αυγούστου θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, δηλαδή ονόματα και διευθύνσεις όσων πήραν παράνομα επιδοτήσεις σε βάρος των υπολοίπων αγροτών. Η προσοχή έχει στραφεί κατ’ αρχάς σε όσους έλαβαν κονδύλια άνω των 20.000 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Χορός» πλαστών εγγράφων - Ερευνώνονται και αγρότες «κομήτες»

Οι διωκτικές Αρχές έχουν εντοπίσει περίπου 5.000 ΑΦΜ με ενδείξεις παρανομίας, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Πέρα από τις ψευδείς δηλώσεις και τα πλαστά έγγραφα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι λεγόμενοι «αγρότες κομήτες», ρόσωπα που έκαναν αίτηση επιδότησης για μία και μόνο χρονιά κι έπειτα εξαφανίστηκαν.

ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
