Άγ. Παντελεήμονας: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του θύματος & του αδερφού του

Σοκ προκαλεί η μαφιόζικη δολοφονία που σημειώθηκε, το βράδυ, σε κεντρικό σημείο στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου και μόλις είδε πεζό το θύμα, έναν Αλβανό κακοποιό 47 ετών, έβγαλε το όπλο και τον εκτέλεσε στη μέση του δρόμου.

Το θύμα της είχε ποινικό παρελθόν, όπως και ο αδελφός του, με πιο «βαρύ» φάκελο στην παρανομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τον Φεβρουάριο του 2022 το όνομα του 47χρονου μπήκε στον φάκελο της εγκληματικής οργάνωσης, με τη συμμετοχή 40 ατόμων, 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν. Τα μέλη της, ενεργώντας σε ομάδες 2-6 ατόμων ταυτόχρονα, διέπρατταν καθημερινά κλοπές πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων σε σταθμούς του μετρό και σε γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

Ο αδελφός του 47χρονου, όμως, έχει πιο «βαρύ» φάκελο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αλβανικά μέσα ενημέρωσης, είχε κατηγορηθεί ακόμα για τη δολοφονία ενός αστυνομικού το 2017 στα Τίρανα, έξω από το σπίτι του. Το 2014 είχε συνελήφθη για τη βίαιη ληστεία σε μια 20χρονη γυναίκα στο Λαζαράτι, όταν της άρπαξε το κινητό με μαχαίρι, ενώ αυτή επέστρεφε από το νεκροταφείο.

Στην Ελλάδα, είχε συλληφθεί αρκετές φορές για κλοπές, ληστείες, κατοχή όπλων και ναρκωτικών ακόμα και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Άγιος Παντελεήμονας: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας «βλέπουν» οι αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ρόδου, κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα.

Γύρω στις 21:30, ένας πιστολέρο πλησίασε το θύμα, το πυροβόλησε και το εκτέλεσε εν ψυχρώ.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση έχει μπει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εικόνες οι αστυνομικοί είδαν έναν άνδρα μετρίου αναστήματος, ο οποίος φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και κράνος μηχανής, να φτάνει στο σημείο με ένα δίκυκλο και να το σταθμεύει. Όταν ο 47χρονος πέρασε, τον πλησίασε πεζός και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου.

Οι αρχές «βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας πίσω από το χτύπημα.

