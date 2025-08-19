Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» η δολοφονία του 47χρονου

Με ποινικό παρελθόν στην Αλβανία ο αδερφός του

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Εν ψυχρώ εκτέλεση στον Άγιο Παντελεήμονα / SKAI
Σε βάθος ερευνά η αστυνομία τι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. 

Η είδηση απασχολεί πολύ και τα αλβανικά μέσα από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο γιατί το θύμα κατάγεται από τη χώρα αλλά και γιατί ο αδελφός του έχει βαρύ ποινικό παρελθόν που έχει να κάνει με σειρά παραβάσεων αλλά και δολοφονία.

Νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 47χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Άγιος Παντελεήμονας: Το πιθανότερο σενάριο για τη δολοφονία 

Ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα, χτυπημένος από μια σφαίρα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν οι έρευνες για το έγκλημα. 

Η αστυνομία «βλέπει» ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από τη δολοφονία του άνδρα. Άλλωστε, το θύμα είχε συλληφθεί τον Φλεβάρη του 2022 και τον Απρίλιο του 2024 γιατί είχε εμπλοκή σε συμμορία η οποία έκλεβε επιβάτες στα ΜΜΜ. 

Τα σενάρια που εξετάζονται για τη δολοφονία στον Αγ. Παντελεήμονα

47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα, χτυπημένος από μια σφαίρα στο κεφάλι / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Άγιος Παντελεήμονας: Το ποινικό παρελθόν του αδερφού του 47χρονου 

Ο αδερφός του 47χρονου, 38 ετών, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αλβανικές αρχές και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Αλβανίας, ο 38χρονος φαίνεται κυκλοφορούσε με τα ψευδώνυμα «Shkurtaj» ή «Gozhita» και ήταν μέλος του αλβανικού αλλά και του ελληνικού υποκόσμου. 

Το ποινικό παρελθόν του αδερφού του 47χρονου στην Αλβανία

«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» βλέπει η ΕΛΑΣ πίσω από τη δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Τον Ιούλιο του 2022 συνελήφθη για τη δολοφονία ενός αστυνομικού στα Τίρανα, έξω από το ίδιο του το σπίτι. Τώρα, η ΕΛΑΣ πιστεύει ότι η δολοφονία του άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα μπορεί να σχετίζεται με την εγκληματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΑΛΒΑΝΙΑ
