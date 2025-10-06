«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice», όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε στην αγκαλιά του την 6 μηνών κόρη διαγωνιζόμενης, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη σκηνή.

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

Μάλιστα, έδωσε στη μικρούλα νερό με το μπιμπερό της κι εκείνη καθόταν ήσυχη στην αγκαλιά του.

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

Ο τραγουδιστής κρατούσε με τρυφερότητα το μωράκι, με τους χρήστες του X να «λιώνουν» με την εικόνα και την τρυφερή πλευρά του καλλιτέχνη.

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης και το τάισε με το μπιμπερό

«Δε θέλουμε καμιά φωνή φέτος ... Αφήστε τον Μαζώ με το μωρό σε κάθε επεισόδιο και τίποτα άλλο», «Η αγάπη του λείπει του Μαζώ!», «Έλα ΦΩΤΙΑ το X με Μαζώ να κρατάει αγκαλιά το μωρό..πεθάναμε…», «τι γλυκός ο Μαζώ και τι γλυκό μωράκι είναι αυτό», «Α ρε Μαζώ ψυχάρα», «Πόσο γλυκός ο Μαζώ Χριστέ μου», ήταν μερικά από τα σχόλια στην πλατφόρμα Χ.

Η διαγωνιζόμενη, η οποία είχε συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό πριν από 6 χρόνια, είπε ότι πλέον είναι μαμά κι έχει ένα μωράκι 6 μηνών. Τότε, η Έλενα Παπαρίζου ρώτησε αν είναι μαζί της στο πλατό και η κοπέλα υπέδειξε το σημείο όπου καθόταν η μητέρα της μαζί με την κόρη της. Τότε, η Παπαρίζου πλησίασε, πήρε την μικρή Λεάνδρα αγκαλιά και πήγε στη σκηνή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά του κι όχι μόνο το πήρε... το τάισε, εκείνο τον κοιτούσε μες στα μάτια... και σχεδόν αποκοιμήθηκε πάνω του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει περάσει ένα δύσκολο διάστημα και με τον χαμό της αγαπημένης του σκυλίτσας Αρίθας, αλλά και με την περιπέτεια που πέρασε μετά την εισαγγελική εντολή από μέλη της οικογένειάς του για την ψυχιατρική εξέταση του στο Δρομοκαΐτειο.