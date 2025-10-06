«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

Οι τρυφερές στιγμές στο πλατό με τον τραγουδιστή και το 6 μηνών κοριτσάκι

06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Media
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά το μωρό διαγωνιζόμενης στο "Voice"/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice», όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε στην αγκαλιά του την 6 μηνών κόρη διαγωνιζόμενης, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη σκηνή. 

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

Γιώργος Μαζωνάκης: «Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»

Μάλιστα, έδωσε στη μικρούλα νερό με το μπιμπερό της κι εκείνη καθόταν ήσυχη στην αγκαλιά του. 

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης

Ο τραγουδιστής κρατούσε με τρυφερότητα το μωράκι, με τους χρήστες του X να «λιώνουν» με την εικόνα και την τρυφερή πλευρά του καλλιτέχνη.

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης και το τάισε με το μπιμπερό

O Γιώργος Μαζωνάκης πήρε αγκαλιά με το μωρό διαγωνιζόμενης και το τάισε με το μπιμπερό

«Δε θέλουμε καμιά φωνή φέτος ... Αφήστε τον Μαζώ με το μωρό σε κάθε επεισόδιο και τίποτα άλλο», «Η αγάπη του λείπει του Μαζώ!», «Έλα ΦΩΤΙΑ το X με Μαζώ να κρατάει αγκαλιά το μωρό..πεθάναμε…»,  «τι γλυκός ο Μαζώ και τι γλυκό μωράκι είναι αυτό», «Α ρε Μαζώ ψυχάρα», «Πόσο γλυκός ο Μαζώ Χριστέ μου», ήταν μερικά από τα σχόλια στην πλατφόρμα Χ. 

«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

Η διαγωνιζόμενη, η οποία είχε συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό πριν από 6 χρόνια, είπε ότι πλέον είναι μαμά κι έχει ένα μωράκι 6 μηνών. Τότε, η Έλενα Παπαρίζου ρώτησε αν είναι μαζί της στο πλατό και η κοπέλα υπέδειξε το σημείο όπου καθόταν η μητέρα της μαζί με την κόρη της. Τότε, η Παπαρίζου πλησίασε, πήρε την μικρή Λεάνδρα αγκαλιά και πήγε στη σκηνή.

«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά του κι όχι μόνο το πήρε... το τάισε, εκείνο τον κοιτούσε μες στα μάτια... και σχεδόν αποκοιμήθηκε πάνω του. 

Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει περάσει ένα δύσκολο διάστημα και με τον χαμό της αγαπημένης του σκυλίτσας Αρίθας, αλλά και με την περιπέτεια που πέρασε μετά την εισαγγελική εντολή από μέλη της οικογένειάς του για την ψυχιατρική εξέταση του στο Δρομοκαΐτειο. 

