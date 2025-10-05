Γιώργος Μαζωνάκης: «Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»

Η συγκίνηση του τραγουδιστή

Παρόλο που ο Γιώργος Μαζωνάκης κρατά χαμηλούς τόνους το τελευταίο διάστημα, μετά τη σύντομη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και την αποχή του από τα φώτα της δημοσιότητας, φαίνεται πως επέλεξε το πλατό του The Voice για να εκφράσει με τον δικό του, προσωπικό τρόπο, συναισθήματα και σκέψεις που τον βαραίνουν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή και αποθεώθηκε

Στο χθεσινό επεισόδιο ο γνωστός τραγουδιστής και coach του talent show έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά αναφορά στην πολυαγαπημένη του σκυλίτσα, την Αρίθα, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

 

Aφορμή στάθηκε μια διαγωνιζόμενη που ανέφερε πως είχε τα γενέθλιά της εκείνη την ημέρα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και φανερή συγκίνηση, ο Μαζωνάκης μοιράστηκε με το κοινό και τους διαγωνιζόμενους μια πολύ προσωπική στιγμή:
«Με συγκίνησες. Σήμερα εσύ έχεις γενέθλια και εγώ έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου, την Αρίθα. Οπότε με συγκίνησες διπλά. Μπράβο», είπε ο ίδιος, αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους στο πλατό.

Η εξομολόγησή του αυτή, όσο σύντομη κι αν ήταν, έδειξε τη βαθιά συναισθηματική του σύνδεση με το κατοικίδιό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να αποφεύγει τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις τον τελευταίο καιρό, όμως το The Voice φαίνεται πως λειτουργεί και ως ένα ασφαλές περιβάλλον έκφρασης για εκείνον.

