Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή και αποθεώθηκε

Μετά από μια περίοδο γεμάτη ένταση, προσωπικές δυσκολίες και αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του.

Το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό, μετά τη γνωστή περιπέτεια με την ψυχική του υγεία και τη δικαστική σύγκρουση με την οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος του Φοίβου Δεληβοριά στην παράσταση «Η Ταράτσα του Φοίβου», στο κατάμεστο Θέατρο Άλσος. Η είσοδός του στη σκηνή συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και ένα κλίμα συγκίνησης.

«Έχω περάσει και δύσκολα…», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με αφήνετε να παίζω μουσική μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Δε θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάνε». Το κοινό ανταποκρίθηκε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το διαχρονικό «Ανήκω σ’ Εμένα», ενώ στο πρόγραμμα περιλάμβανε μεγάλες του επιτυχίες όπως τα «Ώρες Μικρές» και «Ανάσα».

Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά μοιράστηκαν τη σκηνή σε δύο ιδιαίτερες ερμηνείες: «Εκείνη» και «Η Μπόσα Νόβα του Ησαΐα», με τη μουσική συνύπαρξη να ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ενέργειά της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε πως, παρά τις δυσκολίες, οι θαυμαστές του τον στηρίζουν εδώ και δεκαετίες.

Η εμφάνιση στο The Voice και η ατάκα που συζητήθηκε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από την πρεμιέρα του «The Voice» μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε το καλοκαίρι με την οικογένειά του.

Στο πλευρό της Έλενας Παπαρίζου, του Χρήστου Μάστορα και του Πάνου Μουζουράκη, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο πλατό του μουσικού talent show, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της νοσηλείας του στην ψυχιατρική κλινική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Μαζωνάκης «πέταξε» μια ατάκα…φωτιά: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο», προκαλώντας αμηχανία στους υπόλοιπους coaches, που προτίμησαν να μη σχολιάσουν, ενώ το κοινό χειροκρότησε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά στα social

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δείχνει να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του και στα social media, μετά την περιπέτεια της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επανήλθε σταδιακά τις τελευταίες εβδομάδες, με αναρτήσεις που φανερώνουν εσωτερική αναζήτηση, σκέψη και καλλιτεχνική έκφραση.

Σε νέο του βίντεο στο TikTok, ο Μαζωνάκης εμφανίζεται για ακόμη μια φορά από το σαλόνι του σπιτιού του, μιλώντας με στοχαστική διάθεση.

Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ήταν: «Ξημερώνει πάλι… Θα έρθει πάλι το πρωί και το όνειρό μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας».

Λίγο νωρίτερα, είχε ανεβάσει και ένα ακόμα βίντεο με τη φράση: μια φράση με νόημα: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα».





