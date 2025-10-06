Στεφανί Καπετανίδη για καρκίνο: Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου

Η Στεφανί Καπετανίδη, με αφορμή τον ρόλο της στη νέας δραματική σειράς «Να μ’ αγαπάς», στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε για τη δική της μητέρα που έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο.

Η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της, αποκαλύπτοντας πως η γυναίκα που υποδύεται κουβαλά βαθιά κρυμμένα μυστικά. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε μια από τις πιο σκληρές πλευρές του χαρακτήρα της, την απόφαση να εγκαταλείψει τα παιδιά της, τονίζοντας πως πίσω από αυτήν την πράξη κρύβεται ένας συγκεκριμένος λόγος.

«Η μαμά μου, όταν με γέννησε, έπαθε σοκ. Με έβρισκε πολύ άσχημη!» είπε με χαμόγελο στην εκπομπή Super Κατερίνα, προσθέτοντας στη συνέχεια με εμφανή συγκίνηση: «Έχασα τη μαμά μου πριν περίπου έναν χρόνο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα. Ήμουν στην ανάρρωσή μου και έπρεπε παράλληλα να τη φροντίζω. Αυτό μας έφερε πιο κοντά. Δεθήκαμε πολύ περισσότερο… Παρ’ όλα αυτά, ο θρήνος είναι ακόμα πολύ έντονος μέσα μου. Δυστυχώς, στην οικογένειά μας συνεχίζονται τα περιστατικά καρκίνου».

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε σχετικά με τη δική της περιπέτεια υγείας και πού ακριβώς είχε καρκίνο, η ηθοποιός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, τονίζοντας απλώς: «Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό, πρέπει να το ελέγχουμε».

Το συγκινητικό «αντίο» στη μητέρα της

«Έρχεται η στιγμή που ο καθένας μας λέει “Αντίο μαμά” για πάντα.

Έφτασε αυτή η ώρα για την Κολέτ μας που έφυγε την Παρασκευή 26 Ιουλίου χωρίς να το περιμένει μέσα σε δύο ημέρες.

Ο πόνος που αισθάνεσαι είναι αφοπλιστικός.

Είθε να είναι στο φως, στην ειρήνη και στην αγάπη.

Μοιράζομαι αυτή τη δυσάρεστη είδηση σε όλους τους μαθητές της που τόσο αγαπούσε.. και αγαπήθηκε από σένα επίσης.

Την ώρα της Κολέτ.

Σ’ αγαπώ μαμά.

Καλό ταξίδι στο φως», είχε γράψει η Στεφανί Καπετανίδη.