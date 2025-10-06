Τζίνα Αλιμόνου: Αποκάλυψε όσα έγιναν σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της

Όσα είπε η Τζίνα Αλιμόνου για το περιστατικό στο σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, με πρωταγωνιστές τη γνωστή ηθοποιό Τζίνα Αλιμόνου και τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι της γύρω στις 11 το βράδυ. Όπως κατήγγειλε η κ. Αλιμόνου τότε την παρενόχλησε για πρώτη φορά. Του εξήγησε πως η σχέση τους έχει τελειώσει και μετά από προσπάθεια, κατάφερε να τον απομακρύνει από την οικία της.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο πρώην σύντροφός της επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονο επεισόδιο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε απειλές και βία, πράξεις που εμπίπτουν στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η ίδια κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας κυρίως να απομακρυνθεί ο πρώην σύντροφός της και όχι να συλληφθεί. Όταν όμως έφτασαν οι αστυνομικοί, η ίδια αιφνιδιάστηκε, καθώς ο νόμος προβλέπει πως και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο πρώην σύντροφος της ηθοποιού οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να απολογηθεί και αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει αναβολή.

Τζίνα Αλιμόνου: Τι είπε η ίδια για το περιστατικό

Η Τζίνη Αλιμόνου, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και την Κατερίνα Σουλιώτη, εξήγησε πως δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της, αλλά φοβήθηκε λόγω της επίμονης συμπεριφοράς του.

Όπως είπε, δε γνώριζε ότι ακόμη και ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας και να κινηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη.

«Δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου, είναι κάτι παλαιότερο, απλώς ήταν μια έντονη στιγμή. Δε με χτύπησε κανείς. Ήθελα απλώς ο άνθρωπος να φύγει. Περνάει από εισαγγελέα, γιατί πλέον είναι αυταπάγγελτο. Ακόμα και για κάποιον που σου έχει προκαλέσει απλώς φόβο. Πάει στο Ενδοοικογενειακής Βίας, πλέον δεν πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να του κάνουν σύσταση», δήλωσε αρχικά η κ. Αλιμόνου και συνέχισε:

«Δεν έχω σχέση μαζί του. Υπήρχε κάτι πολύ παλιά. Δεν έφευγε από τον χώρο μου και αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία. Δηλαδή είχε μια επιμονή. Ούτε όπλα είχε ούτε τίποτα. Όταν σου πει η αστυνομία "Εσείς τρομάξατε;. Ναι, τρόμαξα. Δεν ήξερα ότι θα πάει στα αυταπάγγελτα. Μου είπανε ότι πια, ακόμα και το παραμικρό. Και ας μην είσαι παντρεμένος, ας μην έχεις παιδιά και ας έχεις μια σχέση πολύ παλιά, το βάζουν στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Που αυτό, όμως μετά δημιουργεί μια άλλη κατάσταση... Απλώς ήταν κάποιος που ήταν επίμονος, μέσα στην οικία μου ήταν και δεν έφευγε. Και τρόμαξα. Και έτσι κάνει η αστυνομία».

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – ακόμη και μεταξύ πρώην συντρόφων – διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται έγκληση από το θύμα.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς εξελίχθηκε το περιστατικό και αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα