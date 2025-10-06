Τζίνα Αλιμόνου: Αποκάλυψε όσα έγιναν σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της

Ο άνδρας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και απειλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 17:14 Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 17:03 Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη
06.10.25 , 16:57 Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης
06.10.25 , 16:52 ΕΕ: Επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ από τη Frontex και με drones
06.10.25 , 16:47 Πλαστικός Χειρουργός Τετραγώνισε Το Στήθος 30χρονης
06.10.25 , 16:28 Χρονοπούλου: Tι Λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος Για Τις Εξελίξεις
06.10.25 , 16:25 Δροσιά: Τι Λέει Η Πρώην Σύζυγος Του Θύματος
06.10.25 , 16:23 Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου
06.10.25 , 16:07 H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
06.10.25 , 16:03 Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
06.10.25 , 15:51 Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις από τη μάρτυρα «κλειδί» - Τι κατέθεσε
06.10.25 , 15:47 Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»
06.10.25 , 15:30 Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
06.10.25 , 15:06 Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
06.10.25 , 15:03 Cash or Trash: Η εβδομάδα ξεκινάει με... πολύ & πολύτιμο παιχνίδι!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είπε η Τζίνα Αλιμόνου για το περιστατικό στο σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, με πρωταγωνιστές τη γνωστή ηθοποιό Τζίνα Αλιμόνου και τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι της γύρω στις 11 το βράδυ. Όπως κατήγγειλε η κ. Αλιμόνου τότε την παρενόχλησε για πρώτη φορά. Του εξήγησε πως η σχέση τους έχει τελειώσει και μετά από προσπάθεια, κατάφερε να τον απομακρύνει από την οικία της.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο πρώην σύντροφός της επέστρεψε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονο επεισόδιο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε απειλές και βία, πράξεις που εμπίπτουν στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η ίδια κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας κυρίως να απομακρυνθεί ο πρώην σύντροφός της και όχι να συλληφθεί. Όταν όμως έφτασαν οι αστυνομικοί, η ίδια αιφνιδιάστηκε, καθώς ο νόμος προβλέπει πως και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο πρώην σύντροφος της ηθοποιού οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να απολογηθεί και αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ζητήσει αναβολή.

Τζίνα Αλιμόνου

Τζίνα Αλιμόνου: Τι είπε η ίδια για το περιστατικό

Η Τζίνη Αλιμόνου, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και την Κατερίνα Σουλιώτη, εξήγησε πως δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της, αλλά φοβήθηκε λόγω της επίμονης συμπεριφοράς του.

Όπως είπε, δε γνώριζε ότι ακόμη και ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας και να κινηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη.

«Δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου, είναι κάτι παλαιότερο, απλώς ήταν μια έντονη στιγμή. Δε με χτύπησε κανείς. Ήθελα απλώς ο άνθρωπος να φύγει. Περνάει από εισαγγελέα, γιατί πλέον είναι αυταπάγγελτο. Ακόμα και για κάποιον που σου έχει προκαλέσει απλώς φόβο. Πάει στο Ενδοοικογενειακής Βίας, πλέον δεν πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να του κάνουν σύσταση», δήλωσε αρχικά η κ. Αλιμόνου και συνέχισε: 

«Δεν έχω σχέση μαζί του. Υπήρχε κάτι πολύ παλιά. Δεν έφευγε από τον χώρο μου και αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία. Δηλαδή είχε μια επιμονή. Ούτε όπλα είχε ούτε τίποτα. Όταν σου πει η αστυνομία "Εσείς τρομάξατε;. Ναι, τρόμαξα. Δεν ήξερα ότι θα πάει στα αυταπάγγελτα. Μου είπανε ότι πια, ακόμα και το παραμικρό. Και ας μην είσαι παντρεμένος, ας μην έχεις παιδιά και ας έχεις μια σχέση πολύ παλιά, το βάζουν στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Που αυτό, όμως μετά δημιουργεί μια άλλη κατάσταση... Απλώς ήταν κάποιος που ήταν επίμονος, μέσα στην οικία μου ήταν και δεν έφευγε. Και τρόμαξα. Και έτσι κάνει η αστυνομία».

Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά στις Αλήθειες με τη Ζήνα για το περιστατικό στο σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – ακόμη και μεταξύ πρώην συντρόφων – διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται έγκληση από το θύμα. 

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς εξελίχθηκε το περιστατικό και αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΙΝΑ ΑΛΙΜΟΝΟΥ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top