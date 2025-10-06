Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας καλεσμένη στο Happy Day και μίλησε τόσο για τη νέα σειρά του Alpha Να μ’ αγαπάς, στην οποία πρωταγωνιστεί, όσο και για την καθημερινότητα με τον γιο της, Δημήτρη.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη ζωή της ως μητέρα, αποκαλύπτοντας πόσο ενεργητικός και ζωηρός είναι ο μικρoύλης: «Είναι ζωηρός, είναι ενεργητικός πολύ. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε! Καλό είναι να μην κοιμόμαστε, να είμαστε ξύπνιοι. Είναι λατρεία, για αυτό φέτος δεν έκανα θέατρο. Σαν μαμά δεν είμαι όπως θα φανταζόμουν. Είμαι άνετη και κουλ. Δεν έχω κι ενοχή που δεν είμαι αυστηρή. Είναι και λίγο ανεξάρτητος από το κανονικό».

Η Ελισάβετ Μουτάφη αποκάλυψε πως της αρέσει να περνά χρόνο μαζί του, απολαμβάνοντας μικρές, καθημερινές στιγμές: «Μου αρέσει να κάθομαι αγκαλιά του και να κάθομαι και να τον φιλώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε βόλτες, να περπατάμε, να μιλάμε. Του αρέσει να παλεύει, εγώ δεν το αντέχω πολύ γιατί έχει δύναμη. Παίζει μόνος του πολύ συχνά, ενώ είναι κοινωνικός, τον βλέπεις ότι θα κάτσει να παίξει μόνος του. Τώρα μιλάει και καλά τα ελληνικά. Πεθαίνω να κάθομαι και να βλέπω αυτό το πράγμα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που έφερε ο μικρός στη ζωή τους: «Ενώ περίμενα ότι δε θα εγκλιματιστεί, τελικά ο μικρός μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα. Ήταν σα να ήταν πάντα εδώ. Είναι τρομερό. Μου λένε από το σχολείο ότι προσπαθεί πολύ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».

Θυμίζουμε ότι η Ελισάβετ Μουτάφη και ο σύζυγός της, ο δημοσιογράφος Μάνος Νιφλής, υιοθέτησαν ένα αγοράκι από την Αφρική. Η υιοθεσία του Δημήτρη πραγματοποιήθηκε το 2024 μέσω διακρατικής διαδικασίας. Μάλιστα, η ηθοποιός ταξίδεψε μάλιστα στη Σιέρα Λεόνε για τις διαδικασίες.

Ο Δημήτρης είναι το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ενώ ο Μάνος Νιφλής έχει και δύο κόρες από προηγούμενο γάμο, τις οποίες η Ελισάβετ Μουτάφη λατρεύει!