Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"

Αν λατρεύεις το σουβλάκι αλλά έχεις βαρεθεί το κλασικό πιτόγυρο ο Γιώργος Ρήγας που επέστρεψε στην εκπομπή Breakfast@Star μετά από μία εβδομάδα απουσίας έδωσε μία συνταγή διαφορετική από τις άλλες.
Ο σεφ ανάρρωσε και γύρισε γεμάτος όρεξη και έφτιαξε λαχματζούν, δηλαδή μία ανατολίτικη λιχουδιά που αποτελείται από μια λεπτή, στρογγυλή ζύμη (λαχματζούν) γεμισμένη με ένα μείγμα από κιμά.
Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.
Υλικά για τη Συνταγή
Για τον κιμά
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1 κ.γ. κύμινο
• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1 αυγό
• 2–3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
Για τη συναρμολόγηση
• 4 πίτες για σουβλάκι
• Λίγο ελαιόλαδο
Συνοδευτικά:
• 2 ντομάτες
• 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι
• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
• Τσιπς φλούδες πατάτας
Για τη σάλτσα γιαουρτιού:
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1/4 κ.γ. σουτ τσίλι
• Αλάτι
Εκτέλεση της Συνταγής
Άπλωμα πάνω στην πίτα.
• Πάρε μια φρέσκια πίτα (όχι ήδη ψημένη – καλύτερα μαλακή, τύπου σουβλακιού).
• Άπλωσε λεπτή στρώση κιμά επάνω στην πίτα, σαν να τη “γυαλίζεις” με κιμά.
• Πίεσε καλά με τα δάχτυλα να κολλήσει, μέχρι να καλύψεις όλη την επιφάνεια.
3. Ψήσιμο στο τηγάνι
• Ζέστανε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι (ο κιμάς θα βγάλει το δικό του).
• Βάλε την πίτα με την πλευρά του κιμά προς τα κάτω.
• Ψήσε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί ο κιμάς.
• Αναποδογύρισε και ψήσε λίγο και την πίτα από την άλλη πλευρά (για να γίνει τραγανή).
