Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"

Αν λατρεύεις το σουβλάκι αλλά έχεις βαρεθεί το κλασικό πιτόγυρο ο Γιώργος Ρήγας που επέστρεψε στην εκπομπή Breakfast@Star μετά από μία εβδομάδα απουσίας έδωσε μία συνταγή διαφορετική από τις άλλες.

O Γιώργος Ρήγας επέστρεψε μετά από μία εβδομάδα

Ο σεφ ανάρρωσε και γύρισε γεμάτος όρεξη και έφτιαξε λαχματζούν, δηλαδή μία ανατολίτικη λιχουδιά που αποτελείται από μια λεπτή, στρογγυλή ζύμη (λαχματζούν) γεμισμένη με ένα μείγμα από κιμά.

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τον κιμά

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1 κ.γ. κύμινο

• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 αυγό

• 2–3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη





Για τη συναρμολόγηση

• 4 πίτες για σουβλάκι

• Λίγο ελαιόλαδο



Συνοδευτικά:

• 2 ντομάτες

• 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι

• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό

• Τσιπς φλούδες πατάτας



Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμό από μισό λεμόνι

• 1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1/4 κ.γ. σουτ τσίλι

• Αλάτι





Εκτέλεση της Συνταγής

Άπλωμα πάνω στην πίτα.

• Πάρε μια φρέσκια πίτα (όχι ήδη ψημένη – καλύτερα μαλακή, τύπου σουβλακιού).

• Άπλωσε λεπτή στρώση κιμά επάνω στην πίτα, σαν να τη “γυαλίζεις” με κιμά.

• Πίεσε καλά με τα δάχτυλα να κολλήσει, μέχρι να καλύψεις όλη την επιφάνεια.

3. Ψήσιμο στο τηγάνι

• Ζέστανε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι (ο κιμάς θα βγάλει το δικό του).

• Βάλε την πίτα με την πλευρά του κιμά προς τα κάτω.

• Ψήσε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί ο κιμάς.

• Αναποδογύρισε και ψήσε λίγο και την πίτα από την άλλη πλευρά (για να γίνει τραγανή).

