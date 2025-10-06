Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για "τυλιχτό" δια χειρός Γιώργου Ρήγα

Συνταγες
Αν λατρεύεις το σουβλάκι αλλά έχεις βαρεθεί το κλασικό πιτόγυρο ο Γιώργος Ρήγας που επέστρεψε στην εκπομπή  Breakfast@Star μετά από μία εβδομάδα απουσίας έδωσε μία συνταγή διαφορετική από τις άλλες.

O Γιώργος Ρήγας επέστρεψε μετά από μία εβδομάδα 

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι

Ο σεφ ανάρρωσε και γύρισε γεμάτος όρεξη και έφτιαξε λαχματζούν, δηλαδή μία ανατολίτικη λιχουδιά που αποτελείται από μια λεπτή, στρογγυλή ζύμη (λαχματζούν) γεμισμένη με ένα μείγμα από κιμά.

Ο Γιώργος Ρήγας μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία. 

Υλικά για τη Συνταγή 

Για τον κιμά

• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος
• 1 μικρό κρεμμύδι
 • 1 σκελίδα σκόρδο
• 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1 κ.γ. κύμινο
• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1 αυγό
• 2–3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

Για τη συναρμολόγηση

• 4 πίτες για σουβλάκι
• Λίγο ελαιόλαδο
 
Συνοδευτικά:

• 2 ντομάτες
 • 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι
 • 2–3 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό
 • Τσιπς φλούδες πατάτας
 
Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• Χυμό από μισό λεμόνι
• 1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 1/4 κ.γ. σουτ τσίλι
• Αλάτι

Εκτέλεση της Συνταγής 

 Άπλωμα πάνω στην πίτα.

• Πάρε μια φρέσκια πίτα (όχι ήδη ψημένη – καλύτερα μαλακή, τύπου σουβλακιού).
 • Άπλωσε λεπτή στρώση κιμά επάνω στην πίτα, σαν να τη “γυαλίζεις” με κιμά.
 • Πίεσε καλά με τα δάχτυλα να κολλήσει, μέχρι να καλύψεις όλη την επιφάνεια.

 3. Ψήσιμο στο τηγάνι

• Ζέστανε αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι (ο κιμάς θα βγάλει το δικό του).
 • Βάλε την πίτα με την πλευρά του κιμά προς τα κάτω.
 • Ψήσε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα και να ψηθεί ο κιμάς.
 • Αναποδογύρισε και ψήσε λίγο και την πίτα από την άλλη πλευρά (για να γίνει τραγανή).

Δείτε το Breakfast@Star

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
BREAKFAST@STAR
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΛΑΧΜΑΤΖΟΥΝ
