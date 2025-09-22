Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, ανοίγει τα μάτια του», λέει ο πατέρας του

Στάθης Μαντζώρος: Όσα είπε ο πατέρας του για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς ηθοποιού/ βίντεο Super Κατερίνα

Ευχάριστα νέα υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος από τον Ιούνιο, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό.

Ο πατέρας του, Γιάννης Μαντζώρος, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, είπε ότι ο γιος άνοιξε τα μάτια του, ενώ η ζωή του δε βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή, αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ο Στάθης που ζει, έγινε θαύμα. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι μάλλον θα πάμε πίσω, ήταν πολύ βαρύ», είπε ο πατέρας του ηθοποιού.

«Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω κάθε μέρα. Έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω, τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο», συνέχισε.

Ο Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, Αντωνία, σε βραδινή έξοδο, το 2022/ NDP

«Μάλλον περιμένουμε τον Δεκέμβριο για να γνωρίσει και να μιλήσει. Να πω ένα ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε όλους. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, το μοιραίο το αποφύγαμε. Αυτό που φοβόμαστε είναι να μην αφήσει κουσούρι. Εγώ πιστεύω 100% ότι θα ξυπνήσει», κατέληξε ο κ.Γιάννης Μαντζώρος.

Ο ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο του «καφετζή Παντελή Αγγελάκη» στη σειρά Σασμός βρισκόταν στο χωριό του στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας, όπου έκανε κάποιες αγροτικές εργασίες στα χωράφια του, τον περασμένο Ιούνιο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, κατέρρευσε στο μπάνιο του σπιτιού του, όπου τον βρήκε η σύζυγός του, Αντωνία κι έτσι μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Ο 52χρονος ηθοποιός είναι πατέρας δύο παιδιών. Έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του δύο γιους, ηλικίας 13 και 10 ετών.