Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών

Τραγωδία στο Ηράκλειο, όπου ένας 70χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη στα βόρεια προάστια της πόλης, κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες άκουσαν τον ηλικιωμένο να φωνάζει και να απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, καθώς βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, ο άνδρας σήκωσε το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια τους, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συγκεντρώνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.