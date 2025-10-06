Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»

Αποχώρησε από το «Κοινωνία Άνω Κάτω» πριν ξεκινήσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 14:36 Τζίνα Αλιμόνου: Αποκάλυψε όσα έγιναν σπίτι της με τον πρώην σύντροφό της
06.10.25 , 14:30 Στεφανί Καπετανίδη για καρκίνο: Είχαμε αρρωστήσει ταυτόχρονα με τη μαμά μου
06.10.25 , 14:11 Λαχματζούν: Μία διαφορετική συνταγή για "τυλιχτό"
06.10.25 , 14:08 Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών
06.10.25 , 13:55 Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
06.10.25 , 13:47 Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
06.10.25 , 13:43 Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 13:38 Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
06.10.25 , 13:19 Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»
06.10.25 , 13:18 Σκύλος και άνθρωπος: Μία αμφίδρομη σχέση αγάπης και αφοσίωσης
06.10.25 , 13:01 Ελενα Κώνστα: Ο Κωνσταντάρας, η Μαλέσκου και το δημόσιο ξέσπασμα
06.10.25 , 12:59 Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
06.10.25 , 12:52 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
06.10.25 , 12:51 Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής
«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
Φάρμα: «Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω μία σαν εσένα και θα τρέχω πίσω της»
Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γνωστός μουσικός και σύζυγος της Κατερίνας ΣτικούδηΒαγγέλης Σερίφης, τη φετινή σεζόν θα συμμετείχε στη βραδινή εκπομπή του Open «Κοινωνία Άνω Κάτω». Ωστόσο, ο ίδιος, λίγο πριν την πρεμιέρα, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ

Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου με τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Αναστάσιο Ντούγκα και Σταύρο Μπαλάσκα.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής του Open Κοινωνία Άνω Κάτω

Ο Βαγγέλης Σερίφης ήταν καλεσμένος στο πρώτο επεισόδιο του vidcast #ga-Ranti κουβέντες με τις Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη και όπως αποκάλυψε, δεν ένιωσε την ανάγκη να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους που θα συνεργαζόταν.

«Το ότι θα ήμουν η φωνή της κοινωνίας ήταν ένα κλισεδάκι που χρησιμοποιήθηκε για το τρέιλερ. Δεν τους αποχαιρέτησα, γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη. Προς το παρόν δε νιώθω καλά, είμαι σε πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Αν τους δω έξω, θα τους χαιρετήσω, γιατί όχι; Εγώ θέλω όμως να ξαπλώνω και να κοιμάμαι καλά. Όσο έβλεπα ότι δεν κοιμάμαι καλά και δε νιώθω καλά με αυτό που γίνεται, δεν ήθελα να χάσω τον ύπνο μου» είπε στο vidcast ο DJ και γνωστός παραγωγός.

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Αναστάσιος Ντούγκας μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής "Πρωινό Σαββατοκύριακο", σχολιάζοντας την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη και τις σχέσεις μαζί του.

«Εύχομαι πραγματικά στον Βαγγέλη κάθε καλό για τη συνέχεια. Κάποιοι έψαξαν να βρουν ένα beef σε αυτή την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει. Κάθε πλευρά αντιμετώπισε την κατάσταση με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Δεν αποχαιρετιστήκαμε ποτέ με τον Βαγγέλη. Τον είδαμε λίγο στις πρόβες, συναντηθήκαμε στο γραφείο, τον είδαμε και στο τρέιλερ και μετά τον χάσαμε. Η εκπομπή είναι κυρίως κοινωνική», είπε από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα, σίγουρα θα μου λείψει. Αν δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιους, καλώς έκανε και αποχώρησε», ανέφερε ο Αναστάσιος Ντούγκας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΙΦΗΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top