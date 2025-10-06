Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»

Ο γνωστός μουσικός και σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη, Βαγγέλης Σερίφης, τη φετινή σεζόν θα συμμετείχε στη βραδινή εκπομπή του Open «Κοινωνία Άνω Κάτω». Ωστόσο, ο ίδιος, λίγο πριν την πρεμιέρα, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου με τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Αναστάσιο Ντούγκα και Σταύρο Μπαλάσκα.

Ο Βαγγέλης Σερίφης ήταν καλεσμένος στο πρώτο επεισόδιο του vidcast #ga-Ranti κουβέντες με τις Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη και όπως αποκάλυψε, δεν ένιωσε την ανάγκη να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους που θα συνεργαζόταν.

«Το ότι θα ήμουν η φωνή της κοινωνίας ήταν ένα κλισεδάκι που χρησιμοποιήθηκε για το τρέιλερ. Δεν τους αποχαιρέτησα, γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη. Προς το παρόν δε νιώθω καλά, είμαι σε πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Αν τους δω έξω, θα τους χαιρετήσω, γιατί όχι; Εγώ θέλω όμως να ξαπλώνω και να κοιμάμαι καλά. Όσο έβλεπα ότι δεν κοιμάμαι καλά και δε νιώθω καλά με αυτό που γίνεται, δεν ήθελα να χάσω τον ύπνο μου» είπε στο vidcast ο DJ και γνωστός παραγωγός.

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Αναστάσιος Ντούγκας μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής "Πρωινό Σαββατοκύριακο", σχολιάζοντας την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη και τις σχέσεις μαζί του.

«Εύχομαι πραγματικά στον Βαγγέλη κάθε καλό για τη συνέχεια. Κάποιοι έψαξαν να βρουν ένα beef σε αυτή την ιστορία, αλλά δεν υπάρχει. Κάθε πλευρά αντιμετώπισε την κατάσταση με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Δεν αποχαιρετιστήκαμε ποτέ με τον Βαγγέλη. Τον είδαμε λίγο στις πρόβες, συναντηθήκαμε στο γραφείο, τον είδαμε και στο τρέιλερ και μετά τον χάσαμε. Η εκπομπή είναι κυρίως κοινωνική», είπε από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα, σίγουρα θα μου λείψει. Αν δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιους, καλώς έκανε και αποχώρησε», ανέφερε ο Αναστάσιος Ντούγκας.