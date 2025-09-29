Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ

Οι δηλώσεις Μπογδάνου και η απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου

Bαγγέλης Σερίφης: To ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου για την αποχώρησή του από το ΟΡΕΝ/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποχώρησε από τη σύνθεση της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω» ο Βαγγέλης Σερίφης, πριν αυτή προλάβει να κάνει πρεμιέρα.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δε θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», ήταν η ανακοίνωση του ΟΡΕΝ, την περασμένη Παρασκευή 26/9. 

Στην παρουσίαση της εκπομπής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον δικηγόρο Τάσο Ντούγκα και τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα να συμπληρώνουν την ομάδα. 

Παρόλο που ο Βαγγέλης Σερίφης επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε πως οι δηλώσεις του Κ.Μπογδάνου για τον κωμικό Πάρι Ρούπο και την απόλυσή του από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων πίτσας ήταν ο λόγος που τον οδήγησε να πάρει αυτήν την απόφαση. 

«Έφυγε για την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην υπόθεση Πάρι Ρούπο και γνωστής αλυσίδας πίτσας. Δε λέγεται επίσημα ούτε από το κανάλι ούτε από τον ίδιο, αλλά από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, αυτό ήταν το θέμα. Κι αυτό να μη συνέβαινε, θα συνέβαινε κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί υπογράφεις, αφού το ξέρεις ότι διαφωνείς τόσο πολύ;», επισήμανε η δημοσιογράφος στην εκπομπή Happy Day. 

Η παράσταση του Πάρι Ρούπου, η αντίδραση Μπογδάνου & η απόλυση από την εταιρία πίτσας

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος σε stand up comedy στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, στις 15 Σεπτεμβρίου, έκανε ένα σχόλιο για την ελληνική σημαία και τους ναζί, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media. 

Με βίντεο στο Youtube, o Κωνσταντίνος Μπογδάνος σχολίασε την παράσταση του stand up κωμικού, χαρακτηρίζοντας ορισμένα αστεία  «ανθελληνικά» και τον ίδιο «ακροαριστερό σκουπίδι», ενώ έμμεσα ζήτησε την απόλυση του κωμικού από την εταιρία πίτσας ως πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας της. 

Η ανακοίνωση για την απόλυσή του από την αλυσίδα πίτσας

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να  κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε  και εμείς από τα MME. [...] Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 ανακοινώνουμε την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του», έκανε γνωστό με ανάρτησή της η εταιρία, πριν από τέσσερις μέρες. 

Οι δηλώσεις Πάρι Ρούπου μετά την απόλυσή του: «Νιώθω οργή κι εκνευρισμό- Θα κινηθώ νομικά»

Λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε και τελικά την απόλυση του, ο κωμικός δήλωσε πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ενώ αποκάλυψε πως δέχεται απειλητικά και υβριστικά μηνύματα.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι’ αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα. Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Ο Μπογδάνος έκανε ένα βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς – και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς του πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων. Είναι απειλητικό το βίντεο, καλεί σε μποϊκοτάζ», είπε αρχικά ο Πάρις Ρούπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ

«Προς το παρόν συλλέγω υλικό για να κινηθώ νομικά. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social απειλητικά, υβριστικά. Νιώθω οργή και εκνευρισμό. Είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι ο δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή», κατέληξε ο Πάρις Ρούπος.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΙΦΗΣ
 |
OPEN
 |
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
ΕΚΠΟΜΠΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
 |
ΠΑΡΙΣ ΡΟΥΠΟΣ
 |
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
