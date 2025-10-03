Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;

Λίγα 24ωρα μετά την πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω» η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη νέα τηλεοπτική της πρόκληση.

«Ήμουν πολύ ήρεμη, χαρούμενη και στοχοπροσηλωμένη. Ήμουν διαβασμένη και αισθάνθηκα ότι ήμουν στο στοιχείο μου», δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@star, υπογραμμίζοντας πως κάθε καινούργια αρχή χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή.

Η δημοσιογράφος δεν απέφυγε να σχολιάσει και την πρόσφατη αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή, εκφράζοντας ευχές για την επιτυχία του, αλλά και μια αίσθηση επαγγελματικής αποστασιοποίησης από τις εξελίξεις.

«Δεν αποχαιρετιστήκαμε ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει πολύ, ήταν κυρίως μια επαφή στις πρόβες και τις πρώτες συναντήσεις», ανέφερε, ενώ τόνισε πως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα και τη δική του απόφαση για το πότε και πώς πρέπει να αποχωρήσει από μια δουλειά.

Ο ρόλος που θα είχε ο Βαγγέλης Σερίφης στην εκπομπή ήταν κυρίως η φωνή της κοινωνίας, μια θέση που καλύπτεται πλέον μέσα από τις συνδέσεις, τους καλεσμένους και τα ντοκουμέντα που παρουσιάζονται στην εκπομπή, κάτι που, σύμφωνα με την Κατερίνα, διασφαλίζει την ενημέρωση του κοινού.

Η ίδια δήλωσε αισιόδοξη ότι η εκπομπή θα βελτιώνεται συνεχώς, προσαρμοζόμενη στα δεδομένα και στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

