Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»

Με φρέσκια διάθεση και ενθουσιασμό για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε για την επιστροφή της σε μια ενημερωτική εκπομπή, αλλά και για τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Την περασμένη σεζόν την είδαμε στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου, ωστόσο φέτος άλλαξε και εκπομπή και κανάλι! Μετακόμισε στο Open.

«Είμαστε, ναι, στην αρχή. Είμαστε στην πολύ αρχή», ανέφερε στο Breakfast@star για τη νέα εκπομπή, τονίζοντας πως είναι μια επιστροφή στα «γνωστά και αγαπημένα» της, αυτά που ξέρει να κάνει καλά.

«Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική του πληρότητα και τον λόγο του, τη μόρφωσή του. Τον σέβομαι πολύ, και με σέβεται πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει και οι δύο όταν είχαμε υπάρξει ξανά μαζί», πρόσθεσε για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Η επιστροφή της στην ενημέρωση και τα κοινωνικά θέματα είναι κάτι που ήθελε πολύ, όπως εξηγεί: «Ήταν μια συνειδητή απόφαση να επιστρέψω στα γνώριμα μέρη μου και τις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, με πολύ καλή διάθεση.»

Δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί και για την περσινή σεζόν και τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου.

Η ίδια τόνισε πως δε μετανιώνει γι’ αυτή της την επιλογή, αλλά βλέπει τα πράγματα με αισιοδοξία και κλείνει εκείνη την περίοδο σαν ένα όμορφο βιβλίο που έχει τοποθετήσει στο ράφι της.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται prime time, κάτι που σημαίνει και αλλαγές στην καθημερινότητά της: «Θα πρέπει να ξυπνώ λίγο πιο αργά, να κάνω αυτό που δεν έκανα πέρσι. Από δημοσιογραφική περιέργεια θέλω να δω όλους τους συναδέλφους, να έχω γνώμη και να τους ευχηθώ καλή σεζόν.»



