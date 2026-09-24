First Dates: Η ερώτηση του Τάσου που «άναψε φωτιές» και η αντίδραση της Ζεν

Η ερώτηση του Τάσου που «άναψε φωτιές» στο μπαρ

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο First Dates, ο Τάσος ρώτησε τη Γεωργία για το μεγαλύτερο ψέμα που της έχει πει πρώην.
  • Η Ζεν απάντησε ότι ο πρώην της ισχυρίστηκε πως ήταν καλός σκηνοθέτης.
  • Η Γεωργία ανέφερε ότι οι πρώην της δεν της έχουν πει ψέματα για εκείνη, αλλά για τους εαυτούς τους.
  • Η Ζεν επανέφερε την ερώτηση στον Τάσο, ο οποίος αρχικά δήλωσε ότι δεν έχει πει ψέματα.
  • Τελικά, ο Τάσος παραδέχθηκε ότι έχει πει ψέματα στο παρελθόν.

Μια από τις πιο απολαυστικές και αυθόρμητες στιγμές στο First Dates εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Barman του πιο συναρπαστικού εστιατορίου για singles, άνοιξε τη συζήτηση περί πρώην.


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Ο Τάσος

Ο Τάσος

First Dates: Ήθελε να πάει στο GNTM αλλά η αναζήτηση έρωτα τον κέρδισε

«Γεωργία, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχει πει ένας πρώην σου» ρώτησε ο Τάσος με τη Ζεν να παίρνει το λόγο και να λέει: “πως ήταν καλός σκηνοθέτης.

First Dates: Η ερώτηση του Τάσου που «άναψε φωτιές» και η αντίδραση της Ζεν

Όταν η Γεωργία ανέφερε πως δεν της έχουν πει ψέματα, τότε όλοι γέλασαν όμως εκείνη διευκρίνισε πως δεν έχουν πει ψέματα σχετικά με εκείνη αλλά για τους ίδιους. 

First Dates: Η ερώτηση του Τάσου που «άναψε φωτιές» και η αντίδραση της Ζεν

Τότε η Ζενεβιέβ του επέστρεψε την ερώτηση με τον Barman να λέει πως δεν έχει πει ψέματα. «Είσαι ψεύτης»  του είπε η Ζεν με τον Τάσο τελικά να παραδέχεται πως έχει πει αλλά παλαιότερα και όχι τώρα.

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FIRST DATES
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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