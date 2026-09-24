Μια από τις πιο απολαυστικές και αυθόρμητες στιγμές στο First Dates εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Barman του πιο συναρπαστικού εστιατορίου για singles, άνοιξε τη συζήτηση περί πρώην.

Ο Τάσος

«Γεωργία, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχει πει ένας πρώην σου» ρώτησε ο Τάσος με τη Ζεν να παίρνει το λόγο και να λέει: “πως ήταν καλός σκηνοθέτης.

Όταν η Γεωργία ανέφερε πως δεν της έχουν πει ψέματα, τότε όλοι γέλασαν όμως εκείνη διευκρίνισε πως δεν έχουν πει ψέματα σχετικά με εκείνη αλλά για τους ίδιους.

Τότε η Ζενεβιέβ του επέστρεψε την ερώτηση με τον Barman να λέει πως δεν έχει πει ψέματα. «Είσαι ψεύτης» του είπε η Ζεν με τον Τάσο τελικά να παραδέχεται πως έχει πει αλλά παλαιότερα και όχι τώρα.

Δείτε το First Dates