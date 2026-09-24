Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Αφιέρωμα στις συμπαραγωγές της Nova, «Nuremberg» και αφιέρωμα στον ΒΠΠ

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Πρεμιέρα Καποδίστριας
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Ο Οκτώβριος υπόσχεται μοναδικό κινηματογραφικό θέαμα στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας» και αφιέρωμα στις συμπαραγωγές της Nova, την πρεμιέρα «Nuremberg» και αφιέρωμα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και τη νέα σειρά «Gomorrah: The Origins». 

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τους σινεφίλ τις Κυριακές του Οκτωβρίου στις 22:00. Στις 4/10 κάνει πρεμιέρα η ταινία «Anniversary», για να ακολουθήσει στις 11/10 η μεγάλη πρεμιέρα της συμπαραγωγής της Nova, «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή. Την Κυριακή 18/10 ακολουθεί το φιλμ «Nuremberg», ενώ την Κυριακή 25/10 θα μεταδοθεί η ταινία «Song Sung Blue».

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «The Golden Voice» (3/10), «Colours of Time» (10/10), «Fuhrer and Seducer» (17/10), «Fils De» (24/10), «Thieves Highway» (31/10), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «The Unholy Trinity» (6/10), «Left Handed Girl» (13/10), «If I had Legs I‘d kick you» (20/10), «Father Mother Sister Brother» (27/10). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «American Gangster» (1/10), «Lady Bird» (8/10), «Unhinged» (15/10), «The Kings's Speech» (22/10), «No Escape» (29/10). 

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema» κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Cold Storage»-2/10, «The Soul Eater»-16/10),  με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις ταινίες μεταξύ άλλων «Karate Kid: Legends»-3/10, «E.T. the Extra-Terrestrial»-17/10). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με την πρεμιέρα «Sound of Falling»-21/10) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (όπου θα προβληθούν μεταξύ άλλων οι ταινίες «Arabesque»-11/10,  «Butterflies are Free»-18/10). 

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Ο Οκτώβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα «Nova Co-productions» στις συμπαραγωγές της Nova, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν την 1/10 τις ταινίες «Καζαντζάκης» & «Saison Morte», στις 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες», στις 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας  των Σαργασσών» & «Café 404», στις 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης» και στις 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση».

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα ακόμη αφιέρωμα μέσα στον Οκτώβριο στα κανάλια Novacinema, αυτή τη φορά με ταινίες που έχουν κεντρικό φόντο τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους ανθρώπους πίσω από την ιστορία και με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Nuremberg».  Από τις 24-28 Οκτωβρίου κάθε βράδυ από τις 22:00 θα προβληθούν back to back στο Novacinema2 οι ταινίες «The Book Thief» & «Schindler's List» (24/10), «Escape from Germany» & «The King's Speech» (25/10), «Lee» & «Saint -Exupery» (26/10), «Fuhrer and Seducer» & «The Brutalist» (27/10), «Nuremberg» & «The Book Thief» (28/10). 

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 νέες σεζόν σειρών! Από το Σάββατο 3/10 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της σειράς θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Undeclared War», ενώ από την Πέμπτη 15/10 και κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η 24η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS». Από την Κυριακή 18/10 και κάθε Κυριακή στις 22:00 θα προβάλλεται η 6η σεζόν της αστυνομικής σειράς «Law & Order '21», ενώ από τη Δευτέρα 26/10 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe» θα προβάλλεται η αστυνομική δραματική σειρά «Gomorrah: The Origins», το prequel του Gomorrah.

Novacinema: Συναρπαστικός Οκτώβριος με τη μεγάλη πρεμιέρα «Καποδίστριας»

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τα ντοκιμαντέρ «Marlee Matlin: Not alone anymore» (6/10) και «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» (20/10). Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» για 13η σεζόν, ενώ από τις 10/10 κάνει πρεμιέρα στις 21:30 και θα μεταδίδεται κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα η 21η σεζόν «America's Got Talent». 

Στην πλατφόρμα ΕΟΝ οι συνδρομητές θα απολαύσουν Box Sets Premiers με τις σειρές Gomorrah, Halt & Catch Fire, The Twelve, Homejacking. 

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Οκτωβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

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