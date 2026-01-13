Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί

Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας έχει μεταβεί στην Αθήνα αναζητώντας τη Λόρα σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί σαρώνουν κάμερες ασφαλείας, ακολουθώντας τα βήματά της. Τελευταίο σημείο που την εντοπίζουν είναι στη Λεωφόρο Θηβών. Το Star και η Κατερίνα Ρίστα έχουν εξασφαλίσει βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η ανήλικη να ψωνίζει σε περίπτερο στο Γουδί. Εκεί κοντά βρέθηκε και η τσάντα της.

Εξαφάνιση Λόρα: Έχει αλλάξει ρούχα και πετάξει τη σχολική τσάντα - Ψωνίζει σε μίνι μάρκετ κοντά στο «Παίδων»

Στο αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR φαίνεται η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της. Είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου έχει φτάσει στην Αθήνα. Μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδί, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν. Σε κοντινή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική της τσάντα. Φορά μία νέα, μαύρη, την οποία έχει περάσει στον λαιμό. Τα ρούχα αυτά τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Είχε ζητήσει από φίλη της να τα φυλάει στο σπίτι της, όπως αποκαλύπτει η ίδια μιλώντας αποκλειστικά στο Star.

Στο STAR η φίλη της Λόρα - Τι της αποκάλυψε λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί

«Μία μέρα πριν εξαφανιστεί είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Είχε μία εύθραυστη ψυχολογία… Από το κινητό της κοπέλας κάλεσε και το ταξί. Του είπε ότι κλείνει το ραντεβού για την υποτιθέμενη φίλη της, την Άννα. Το ηχητικό ντοκουμέντο:

ΛΟΡΑ: Γεια σας.

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ: Γεια σας, παρακαλώ.

ΛΟΡΑ: Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί.

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ: Πού να έρθει;

ΛΟΡΑ: Για Κολλιός Ρίο και να πάει Αθήνα. Είναι ένα καφέ.

Ο οδηγός ταξί αποκαλύπτει στο STAR: «Μου είπε να σταματήσω για να κατέβει δύο λεπτά πριν φτάσουμε στην οδό που μου είχε δώσει»

«Μου έρχεται μία κοπέλα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι φοιτήτρια. Πάμε Αθήνα. “Πού στην Αθήνα;” Μου τα έλεγε σπαστά, δεν καταλάβαινα. Κάποια στιγμή μου βγάζει το κινητό της και μου δείχνει την οδό. Σταματήσαμε δύο λεπτά πριν φτάσουμε εκεί που ήθελε. “Σταμάτα εδώ”, μου λέει, “θέλω να κατέβω”. Από την ώρα που μπήκε στο ταξί μέχρι πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όλη την ώρα βαφόταν», λέει ο οδηγός του ταξί.

Όπως αποκαλύπτει το Star, τελευταίο σημείο όπου εντοπίζεται η ανήλικη στην Αθήνα είναι στη Λεωφόρο Θηβών. Το βίντεο είναι στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών που έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα. Ακολουθούν τα βήματά της για να την εντοπίσουν, ενώ παράλληλα αναζητούν το κίνητρο της εξαφάνισης. Γι’ αυτό άλλωστε οι γονείς της κλήθηκαν σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας. Είναι η στιγμή που μπαίνουν στο κτήριο.

Η Λόρα τον τελευταίο μήνα δεν ήταν καλά. Έλεγε στις φίλες της πως έχει έναν πολύ αυστηρό πατέρα, ενώ την έβλεπαν τα πρωινά, πριν το σχολείο, να κάθεται μόνη της έξω από επιχείρηση.

«Το κοριτσάκι αυτό το έβλεπα καμιά εικοσαριά μέρες, έναν μήνα. Καθόταν εκεί στο πεζούλι, 7:30 ώρα κάθε πρωί…», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Εξαφάνιση Λόρα: Οι αναρτήσεις της 16χρονης για τον φόβο, την κακομεταχείριση και τη φυγή

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε αναδημοσιεύσεις μιλώντας για κακομεταχείριση, φόβο, ενώ είχε ανεβάσει και αυτό:

«Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».

Στην υπόθεση-μυστήριο, ο μόνος γρίφος που λύθηκε είναι το ύποπτο ραντεβού με τον γκριζομάλλη άνδρα.

Εμφανίστηκε σήμερα αυτοβούλως. Ήθελε να αγοράσει το κινητό της 16χρονης, το οποίο η ίδια είχε βάλει αγγελία. Η ανήλικη που ήταν μαζί του ήταν η κόρη του.

Η Λόρα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να βγάλει χρήματα και να σβήσει τα ίχνη της. Μόνη της; Υπό την καθοδήγηση κάποιου; Ερευνάται. Οι Αρχές έχουν στείλει τα στοιχεία της σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Εξαφάνιση Λόρα: Είχε φιλοξενηθεί σε δομή της Γερμανίας μετά από καταγγελία γείτονα για κακοποίηση

Η Λόρα φαίνεται ότι ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για τη φυγή της, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε μελετήσει εδώ και καιρό τις κινήσεις της. Οι αστυνομικές Αρχές εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της. Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Oι αστυνομικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δομή της Γερμανίας και επέστρεψε στην οικογένειά της με δικαστική απόφαση. Το κορίτσι βρέθηκε στη δομή μετά από καταγγελία γείτονά της στη Γερμανία, που ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο ακόμη και της σωματικής κακοποίησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να «δέσει» απόλυτα με όσα λένε οι φίλοι της, ότι ένιωθε καταπιεσμένη και με πολλούς περιορισμούς, κυρίως από τον πατέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές αναρτήσεις της έχουν ταγκαρισμένη τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά. Η σχέση με τον πατέρα της φαίνεται πως ήταν πολύ τεταμένη.