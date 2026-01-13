Εξαφάνιση Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη 16χρονη στου Ζωγράφου

Η αγωνία για την τύχη της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εντείνουν τις έρευνες μετά την εξαφάνισή της στις 8 Ιανουαρίου. Η ανήλικη, κόρη Γερμανών που ζουν μόνιμα στο Ρίο, δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και της οικογένειας να τη βρουν.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή του Mega «Live News» και δείχνει τη Λόρα να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου φαίνεται να περπατάει στους δρόμους, κοιτάζοντας στο κινητό της, μετά από τη μετακίνησή της με ταξί από την Πάτρα. Στο βίντεο την εικονίζεται να φορά μπλε μπουφάν και να κρατά σχολική τσάντα, γεγονός που δείχνει πως πλησίασε κανονικά στην Αθήνα πριν εξαφανιστεί.

Εξαφάνιση Λόρα: Πλήρωσε 320 ευρώ στο ταξί από Πάτρα για Αθήνα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη πλήρωσε περίπου 320 ευρώ για τη διαδρομή με ταξί από την Πάτρα στην Αθήνα, όπως ανέφερε ο οδηγός, ο οποίος είπε στην αστυνομία ότι η Λόρα δεν μιλούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Ο ταξιτζής περιέγραψε ότι φαινόταν μεγαλύτερη από την ηλικία της και πως έβγαλε τα καλλυντικά της και βάφτηκε στο ταξί, κάτι που του έδωσε την εντύπωση ότι επρόκειτο για φοιτήτρια.

Ένα άλλο στοιχείο που εξετάζεται είναι βίντεο από την Πάτρα, στο οποίο η Λόρα φαίνεται να συνομιλεί με έναν άνδρα περίπου 60 ετών, πριν ξεκινήσει το ταξίδι της προς την Αθήνα. Ο άνδρας αυτός εμφανίστηκε αργότερα αυτοβούλως στην Αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με τη Λόρα για να αγοράσει από αυτήν ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, το οποίο είχε αναρτηθεί σε αγγελία. Η αστυνομία ελέγχει τις καταθέσεις του και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικές αρχές επικεντρώνονται τώρα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χάνονται τα ίχνη της νεαρής, προσπαθώντας να συλλέξουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν από κάμερες, μαρτυρίες και ψηφιακά αποτυπώματα, για να διαλευκάνουν την υπόθεση και να επαναφέρουν τη Λόρα ασφαλή κοντά στους δικούς της.