Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»

«Αποκλείεται να το οργάνωσε μόνη», λέει ο πατέρας της 16χρονης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 17:44 Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα!
13.01.26 , 17:19 Μια συγκλονιστική ιστορία υιοθεσίας: Βρήκε στα 43 τη βιολογική της μητέρα
13.01.26 , 16:58 Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
13.01.26 , 16:45 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Φυσικοί τρόποι για να το πετύχεις
13.01.26 , 16:32 Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη
13.01.26 , 16:13 Ελβετία: Έσωσε σκιέρ που είχε θαφτεί μετά από χιονοστιβάδα - Δείτε βίντεο
13.01.26 , 16:12 Λέων Γιοχάη: «Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη»
13.01.26 , 16:05 Φοινικούντα: Η Ανιψιά Δέχθηκε Επίθεση Έξω Από Το Σπίτι Της
13.01.26 , 16:02 Ναύπακτος: Τι Απαντά Η Οικιακή Βοηθός Για Τα Νεκρά Αδέρφια
13.01.26 , 15:50 Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Τεττέη στην Κηφισιά
13.01.26 , 15:44 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»
13.01.26 , 15:11 Υπογεννητικότητα: Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις - Τι αναφέρει μελέτη
13.01.26 , 15:09 Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
13.01.26 , 15:05 Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Δεύτερο τo κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Και αυτό γιατί, όπως κατέθεσε στις αρχές ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα, την άφησε κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Από κάμερες έχει εντοπιστεί στη Θηβών. Την ίδια ώρα οι γονείς της αγωνιούν για την τύχη της, ενώ ο πατέρας της υποστηρίζει πως αποκλείεται να οργάνωσε όλο αυτό το σχέδιο μόνη της. 

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη

«Την περιμέναμε. Δε γύρισε και αρχίσαμε να την ψάχνουμε. Την ίδια ημέρα πήγαμε στην αστυνομία. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι έφυγε για την Αθήνα με ένα ταξί. Πιστεύω πως κάποιος την εξαπάτησε στο ίντερνετ και την παρέσυρε στην Αθήνα», είπε ο πατέρας της Λόρα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η 16χρονη που εξαφανίστηκε στην Πάτρα 1

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον τελευταίο καιρό η 16χρονη άλλαζε συχνά τον κωδικό του προφίλ της στο Instagram, ενώ όλη την ώρα ήταν με το κινητό της τηλέφωνο. 

«Ίσως προετοιμαζόταν κρυφά για να φύγει. Έχουμε ρωτήσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες και ενημερώσαμε πως είναι 16 ετών και πως δεν μπορεί να ταξιδέψει μόνη της. Ακόμα έχει κλειστό το κινητό της. Μάθαμε πως το έχει πουλήσει και αγόρασε άλλο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Δεν γνωρίζω πότε το έκανε. Ίσως πριν από μία εβδομάδα. Ίσως και πριν από πέντε μέρες. Σήμερα το έμαθα αυτό. Όλα αυτά είναι τόσο περίεργα, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη, σαν ενήλικας. Η αστυνομία μίλησε και με φίλες της στο σχολείο. Αλλά και εκείνες ίσως φοβούνται. Τη μια μέρα λένε το ένα και την άλλη κάτι άλλο. Δεν μπορώ ούτε εγώ να καταλάβω. Πιστεύαμε ότι θα γυρίσει, αλλά σήμερα είναι η πέμπτη ημέρα που έχει φύγει», πρόσθεσε ο πατέρας της.

Εξαφάνιση Λόρας: «Πουλούσε τα πράγματά της, δυσκολευόταν στην Ελλάδα»

Εξαφάνιση Λόρας: Μαρτυρία ότι η Λόρα είναι στο Μόναχο

Ελληνίδα που μένει στο Μόναχο, τηλεφώνησε στην εκπομπή του Star και είπε πως είδε σήμερα τη Λόρα μέσα στο τρένο που κάνει το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο της πόλης προς το κέντρο. 

Η 16χρονη που εξαφανίστηκε στην Πάτρα 2

«Την είδα σήμερα το πρωί στις 10:30 ώρα Μονάχου. Με άκουσε να μιλάω ελληνικά στο τηλέφωνο και με ρώτησε αν είμαι από την Ελλάδα. Της είπαν ναι και τη ρώτησα αν είναι κι εκείνη Ελληνίδα. Κούνησε το κεφάλι και δε μου ξαναμίλησε. Φορούσε ένα μαύρο μπουφάν και είχε μαζί της ένα σακίδιο», είπε η μάρτυρας. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν χαθεί

Μάλιστα, όπως είπαν στην εκπομπή σήμερα το πρωί στις 08:30 υπήρχε πτήση από την Αθήνα που έφτανε στο Μόναχο στις 10:10. 

Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι Γερμανία ζει ο ετεροθαλής αδελφός της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει και όπως είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της, ήθελε να τον συναντήσει. 

Άλλες πληροφορίες θέλουν να είχε πει σε φίλη της ότι είχε μια σχέση με ένα αγόρι, που δεν αποκλείεται να βρίσκεται επίσης στη Γερμανία. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα έκλεισε όλα τα social media της

Προβληματισμό προκαλούν επίσης πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια των ελληνικών αρχών από τις αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με τις οποίες, η Λόρα στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή φροντίδας, μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει για την οικογένειά της. 

Η 16χρονη που εξαφανίστηκε στην Πάτρα 3

Πάντως οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να έχει καταφέρει να πάει στη Γερμανία αεροπορικώς, δεν αποκλείουν όμως να έχει γίνει αυτό με κάποιο άλλο μέσο. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Δύο ώρες στο ταξί βαφόταν

Από την πλευρά του ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως η 16χρονη είχε κλείσει το ραντεβού για τη μεταφορά από την προηγούμενη μέρα. Μάλιστα σημείωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να βρει το τηλέφωνο από το οποίο κλείστηκε το ραντεβού αν ζητηθεί από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. 

Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της

Όπως είπε, η 16χρονη φορούσε μαύρα ρούχα και κρατούσε δύο σακίδια. Ο ίδιος πίστεψε ότι ήταν φοιτήτρια, καθώς έδειχνε μεγαλύτερη από την ηλικία της. 

Αυτό μάλιστα που του έκανε εντύπωση ήταν ότι αν και δεν είπαν τίποτα κατά τη διάρκεια της διαδρομής επί δύο ώρες βαφόταν και μάλιστα είχε κάνει ένα επαγγελματικό μακιγιάζ, με τον ίδιο να θεωρεί ότι ασχολούταν με αυτό επαγγελματικά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
16ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top