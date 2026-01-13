Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Και αυτό γιατί, όπως κατέθεσε στις αρχές ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα, την άφησε κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Από κάμερες έχει εντοπιστεί στη Θηβών. Την ίδια ώρα οι γονείς της αγωνιούν για την τύχη της, ενώ ο πατέρας της υποστηρίζει πως αποκλείεται να οργάνωσε όλο αυτό το σχέδιο μόνη της.

«Την περιμέναμε. Δε γύρισε και αρχίσαμε να την ψάχνουμε. Την ίδια ημέρα πήγαμε στην αστυνομία. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι έφυγε για την Αθήνα με ένα ταξί. Πιστεύω πως κάποιος την εξαπάτησε στο ίντερνετ και την παρέσυρε στην Αθήνα», είπε ο πατέρας της Λόρα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον τελευταίο καιρό η 16χρονη άλλαζε συχνά τον κωδικό του προφίλ της στο Instagram, ενώ όλη την ώρα ήταν με το κινητό της τηλέφωνο.

«Ίσως προετοιμαζόταν κρυφά για να φύγει. Έχουμε ρωτήσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες και ενημερώσαμε πως είναι 16 ετών και πως δεν μπορεί να ταξιδέψει μόνη της. Ακόμα έχει κλειστό το κινητό της. Μάθαμε πως το έχει πουλήσει και αγόρασε άλλο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Δεν γνωρίζω πότε το έκανε. Ίσως πριν από μία εβδομάδα. Ίσως και πριν από πέντε μέρες. Σήμερα το έμαθα αυτό. Όλα αυτά είναι τόσο περίεργα, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη, σαν ενήλικας. Η αστυνομία μίλησε και με φίλες της στο σχολείο. Αλλά και εκείνες ίσως φοβούνται. Τη μια μέρα λένε το ένα και την άλλη κάτι άλλο. Δεν μπορώ ούτε εγώ να καταλάβω. Πιστεύαμε ότι θα γυρίσει, αλλά σήμερα είναι η πέμπτη ημέρα που έχει φύγει», πρόσθεσε ο πατέρας της.

Εξαφάνιση Λόρας: Μαρτυρία ότι η Λόρα είναι στο Μόναχο

Ελληνίδα που μένει στο Μόναχο, τηλεφώνησε στην εκπομπή του Star και είπε πως είδε σήμερα τη Λόρα μέσα στο τρένο που κάνει το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο της πόλης προς το κέντρο.

«Την είδα σήμερα το πρωί στις 10:30 ώρα Μονάχου. Με άκουσε να μιλάω ελληνικά στο τηλέφωνο και με ρώτησε αν είμαι από την Ελλάδα. Της είπαν ναι και τη ρώτησα αν είναι κι εκείνη Ελληνίδα. Κούνησε το κεφάλι και δε μου ξαναμίλησε. Φορούσε ένα μαύρο μπουφάν και είχε μαζί της ένα σακίδιο», είπε η μάρτυρας.

Μάλιστα, όπως είπαν στην εκπομπή σήμερα το πρωί στις 08:30 υπήρχε πτήση από την Αθήνα που έφτανε στο Μόναχο στις 10:10.

Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι Γερμανία ζει ο ετεροθαλής αδελφός της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει και όπως είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της, ήθελε να τον συναντήσει.

Άλλες πληροφορίες θέλουν να είχε πει σε φίλη της ότι είχε μια σχέση με ένα αγόρι, που δεν αποκλείεται να βρίσκεται επίσης στη Γερμανία.

Προβληματισμό προκαλούν επίσης πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια των ελληνικών αρχών από τις αρχές της Γερμανίας, σύμφωνα με τις οποίες, η Λόρα στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή φροντίδας, μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει για την οικογένειά της.

Πάντως οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να έχει καταφέρει να πάει στη Γερμανία αεροπορικώς, δεν αποκλείουν όμως να έχει γίνει αυτό με κάποιο άλλο μέσο.

Εξαφάνιση Πάτρα: Δύο ώρες στο ταξί βαφόταν

Από την πλευρά του ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως η 16χρονη είχε κλείσει το ραντεβού για τη μεταφορά από την προηγούμενη μέρα. Μάλιστα σημείωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να βρει το τηλέφωνο από το οποίο κλείστηκε το ραντεβού αν ζητηθεί από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Όπως είπε, η 16χρονη φορούσε μαύρα ρούχα και κρατούσε δύο σακίδια. Ο ίδιος πίστεψε ότι ήταν φοιτήτρια, καθώς έδειχνε μεγαλύτερη από την ηλικία της.

Αυτό μάλιστα που του έκανε εντύπωση ήταν ότι αν και δεν είπαν τίποτα κατά τη διάρκεια της διαδρομής επί δύο ώρες βαφόταν και μάλιστα είχε κάνει ένα επαγγελματικό μακιγιάζ, με τον ίδιο να θεωρεί ότι ασχολούταν με αυτό επαγγελματικά.