Εξαφάνιση Λόρας: «Πουλούσε τα πράγματά της, δυσκολευόταν στην Ελλάδα»

Το βίντεο με τη συνάντηση με τον ηλικιωμένο άνδρα – Τι λέει ο πατέρας της

Ελλαδα
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε μαρτυρία και κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως.

Ο πατέρας της 16χρονης ωστόσο καταγγέλλει ότι οι αρχές έδρασαν με μεγάλη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στην αστυνομία, αμέσως μόλις κατάλαβαν ότι το παιδί τους δεν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Ο άνδρας - μυστήριο που συνάντησε την ανήλικη πριν χαθεί

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε στο Live News.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα 1

Εξαφάνιση Πάτρα: «Δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα»

Η Λόρα μαζί με τους γονείς της είχαν μετακομίσει τα τελευταία τρία χρόνια από τη Γερμανία στην Πάτρα, μια αλλαγή που, όπως φαίνεται, δυσκόλευε αρκετά τη 16χρονη. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα έκλεισε όλα τα social media της

Φίλη της, που μίλησε στο Mega, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσαρμογή της στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στο σχολείο και δυσκολευόταν πολύ με την ελληνική γλώσσα και τη νέα ζωή στην Πάτρα. 

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα 2

Σύμφωνα με τη φίλη της, η 16χρονη είχε πουλήσει αρκετά προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα, αλλά δεν είχε εκμυστηρευτεί για ποιον σκοπό. 

Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της

Η ίδια την είχε ρωτήσει γιατί πουλά τα πράγματά της κι εκείνη της είχε απαντήσει ότι δεν την άρεσαν πια και ήθελε να τα δώσει. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Το βίντεο με τη συνάντηση της 16χρονης με τον μυστηριώδη άνδρα

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου. Από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι πρόσφατα είχε αγοράσει ένα iPhone από συμμαθητή της και είχε πει σε μια φίλη της ότι χρειαζόταν χρήματα γιατί, όπως της είπε, «ήθελε να πάει κάπου».

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα 3

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που δείχνει τη 16χρονη να μπαίνει σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, πιθανόν για να πουλήσει τα κοσμήματά της και να εξασφαλίσει χρήματα πριν από την εξαφάνισή της. 

Επίσης υπάρχει και δεύτερο βίντεο που φαίνεται η Λόρα να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου. Το κορίτσι φαίνεται να έχει μαζί του τη σχολική του τσάντα και να στέκεται δίπλα από έναν άνδρα, με τον οποίο συνομιλούν. Μάλιστα φαίνεται να του δίνει κάτι, πιθανόν χρήματα και στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε ταξί, το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη και να μεταβαίνει στην Αθήνα. Ο άνδρας έφυγε από το σημείο με ένα μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα άλλο κορίτσι. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Στου Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες

Η ασφάλεια Πατρών εξετάζει με προσοχή πληροφορίες που αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε σκοπό να πάει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. 

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα 4

Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε πως η Λόρα ήταν αμίλητη σε όλη τη διαδρομή και βαφόταν. Όπως είπε έδειχνε για φοιτήτρια και όχι για μαθήτρια Λυκείου. 

Κατέθεσε επίσης την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Λόρα έχει πάρει μαζί της το διαβατήριό της, ωστόσο, σύμφωνα με τον πατέρα της, δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο για το εξωτερικό. Όμως ερευνάται μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η 16χρονη ήθελε να σβήσει κάθε ίχνος της. Γι’ αυτό άλλωστε έκλεισε όλα της τα social media και διέγραψε τους λογαριασμούς των email που είχε. Παράλληλα άλλαξε και τον αριθμό του τηλεφώνου της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί της. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως πιεζόταν πολύ από το οικογενειακό της περιβάλλον και κυρίως από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός. Πάντως οι γονείς έχουν κάνει έκκληση στο κορίτσι να επικοινωνήσει μαζί τους, λέγοντας πως δεν έχουν θυμώσει και θέλουν μόνο να γυρίσει κοντά τους ασφαλής. 

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της, ενώ ερευνάται και αν κάποιος καθοδήγησε τη Λόρα για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει πριν εξαφανιστεί, αφού φαίνεται περίεργο να έχει καταστρώσει αυτό το σχέδιο μόνο του ένα 16χρονο κορίτσι. 
 

