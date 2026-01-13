Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε στις αρχές πριν από λίγη ώρα ο άνδρας, ο οποίος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με τη 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 58χρονο οικογενειάρχη, ο οποίος πήγε στο σημείο συνάντησης με τη 16χρονη μαζί με την κόρη του.

Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι το κορίτσι του πούλησε το παλιό της κινητό τηλέφωνο μέσω εφαρμογής μεταχειρισμένων, έναντι του ποσού των 210 ευρώ.

Παράλληλα από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλεια διαπιστώθηκε ότι το παιδί όσο ζούσε στη Γερμανία, το είχαν μεταφέρει σε δομή έπειτα από καταγγελίες για κακοποίηση από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολίτης φέρεται να εντόπισε στην περιοχή του Ζωγράφου σχολική τσάντα, την οποία παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι άνηκε στη 16χρονη που έχει εξαφανιστεί.

Εξαφάνιση Πάτρα: Πήγε στη Γερμανία να βρει τον άγνωστο ετεροθαλή αδελφό της;

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει στα χέρια της πληροφορίες πως η 16χρονη Λόρα είχε έναν ετεροθαλή αδελφό, ο οποίος ζει στη Γερμανία και δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ.

Μάλιστα το κορίτσι φέρεται να είχε εκμηστυρευτεί σε φίλη του ότι ήθελε να πάει να τον βρει.

Έτσι η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το σενάριο όντως η 16χρονη να πήγε στη Γερμανία για να συναντήσει τον ετεροθαλή αδελφό της, ωστόσο, αυτό που κάνει εντύπωση στους αξιωματικούς είναι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε το κορίτσι καθ'όλη τη διάρκεια του σχεδίου του.

Πλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η Λόρα να έχει προλάβει να φύγει από την Ελλάδα, καθώς τα ίχνη της χάνονται στου Ζωγράφου, εκεί όπου την άφησε ο οδηγός ταξί που πήρε από το Ρίο και την μετέφερε στην Αθήνα.

Τέλος, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι γνωριμίες που είχε κάνει η 16χρονη διαδικτυακά.