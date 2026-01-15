Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Η 16χρονη μπορεί να έχει αλλάξει την εμφάνισή της - Το κινητό «κλειδί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 13:42 Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ
15.01.26 , 13:27 Τζώρτζια Γεωργίου: «Η Ελίνα Παπίλα ποτέ δεν ήταν παρουσιάστρια»
15.01.26 , 13:27 Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 13:21 Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
15.01.26 , 13:07 Άνδρας απειλεί να πέσει από το κτίριο της Πολεοδομίαςστην οδό Σωκράτους
15.01.26 , 13:06 Συνελήφθη γνωστή Τουρκάλα αθλήτρια - Της «χρεώνουν» σχέση με τον Ιμάμογλου
15.01.26 , 12:33 Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από 2/2
15.01.26 , 12:13 Toυλουμπάκια γεμιστά με κρέμα πατισερί
15.01.26 , 12:07 Ζήνα Κουτσελίνη: Ερμήνευσε ζωντανά το... Ψαράκι στον Γιώργο Λιάγκα!
15.01.26 , 12:05 Mercedes CLA ηλεκτρική: Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025
15.01.26 , 12:02 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος
15.01.26 , 11:48 Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της
15.01.26 , 11:46 Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
15.01.26 , 11:21 Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»
15.01.26 , 11:12 Ελένη & Ετεοκλής για Μελέτη: «Αυτά τα τραύματα δεν τα ξεπερνάς ποτέ»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Ελένη Τσολάκη: Η νέα καθημερινότητα μετά το κόψιμο της εκπομπής της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Η έκκληση των γονιών της Λόρας / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κραυγή αγωνίας από τους γονείς της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Η νεαρή κοπέλα βρίσκεται στην Αθήνα, με μαρτυρίες να την τοποθετούν στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει αλλάξει την εμφάνισή της, για να μη δίνει πλέον στόχο.

Εξαφάνιση Λόρα: «Πάντα ήθελε να φύγει, φαινόταν ότι θα ξεσπάσει»

Από τις 8 Ιανουαρίου που επιβιβάστηκε στο ταξί και ταξίδεψε στην Αθήνα δεν έχουν μιλήσει μαζί της, με τη 16χρονη να έχει απενεργοποιήσει τα κινητά της και να έχει κλείσει τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια για επικοινωνία, απηύθυναν έκκληση στην κόρη τους, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» του Αντ1: 

Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ

«Λόρα, πού είσαι; Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για σένα... Και η Σανέλ, o Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα... Όπου κι αν είσαι, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».  

Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της

Επί οκτώ ημέρες, η οικογένειά της Λόρας, που μετακόμισε  από τη Γερμανία στο Ρίο πριν τρία χρόνια, ζουν την απόλυτη αγωνία. Περιμένουν να ακούσουν νέα από το ανήλικο παιδί τους, που όπως όλα δείχνουν, συγκέντρωσε χρήματα πουλώντας προσωπικά της αντικείμενα, προκειμένου να φύγει από το σπίτι. 

Eξαφάνιση Λόρας

Eξαφάνιση Λόρας: Μπορεί να έχει αλλάξει την εμφάνισή της - Το κινητό «κλειδί»

Οι έρευνες εστιάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου και της Πανεπιστημιούπολης, όπου φέρεται να έχει εντοπιστεί και από μάρτυρες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Ηappy Day», oι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τον σειριακό αριθμό ενός νέου κινητού τηλεφώνου που φέρεται να έχει προμηθευτεί η Λώρα. Το κινητό δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεται.

Επιπλέον, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η 16χρονη να έχει αλλάξει κάποια στοιχεία της εμφάνισής της, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται εύκολα, όπως να χρησιμοποιεί περούκα.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι είναι δύσκολο ένα ανήλικο άτομο να επιβιώνει μόνο του στην Αθήνα για τόσες ημέρες με περιορισμένα χρήματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει τη βοήθεια ενήλικα.

Η 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί

Εξαφάνιση Λόρας: Νέα βίντεο από Ζωγράφου - Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η Λόρα καταγράφηκε σε βίντεο κλειστού κυκλώματος ασφαλείας στις 8 Ιανουαρίου να κινείται στην οδό Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου. Φορούσε τα ίδια ρούχα με εκείνα που είχαν περιγραφεί στην εξαφάνισή της, ενώ η στάση και ο τρόπος κίνησής της δείχνουν πως γνώριζε τον προορισμό της.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι προσπαθούσε να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας καπέλο ή κουκούλα. Το τελευταίο καταγεγραμμένο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους χρονολογείται στις 10 Ιανουαρίου.

Missing alert για τη Λόρα

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει πολίτες, με δεκάδες κλήσεις να έχουν γίνει στο «100» από άτομα που θεωρούν ότι την είδαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι μαρτυρία μαθητή αναφέρει την παρουσία κοπέλας με παρόμοια χαρακτηριστικά σε σούπερ μάρκετ, όπου παρέμεινε για αρκετή ώρα και αγόρασε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκες. 

Ωστόσο, οι αρχές κρατούν επιφυλάξεις, καθώς, όπως σημειώνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Alpha, πολλές φορές οι περιγραφές δεν αντιστοιχούν τελικά στο άτομο που αναζητείται.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΛΟΡΑ
 |
16ΧΡΟΝΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top