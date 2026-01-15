Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Κραυγή αγωνίας από τους γονείς της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Η νεαρή κοπέλα βρίσκεται στην Αθήνα, με μαρτυρίες να την τοποθετούν στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει αλλάξει την εμφάνισή της, για να μη δίνει πλέον στόχο.

Από τις 8 Ιανουαρίου που επιβιβάστηκε στο ταξί και ταξίδεψε στην Αθήνα δεν έχουν μιλήσει μαζί της, με τη 16χρονη να έχει απενεργοποιήσει τα κινητά της και να έχει κλείσει τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια για επικοινωνία, απηύθυναν έκκληση στην κόρη τους, μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» του Αντ1:

«Λόρα, πού είσαι; Σε παρακαλώ, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για σένα... Και η Σανέλ, o Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα... Όπου κι αν είσαι, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».

Επί οκτώ ημέρες, η οικογένειά της Λόρας, που μετακόμισε από τη Γερμανία στο Ρίο πριν τρία χρόνια, ζουν την απόλυτη αγωνία. Περιμένουν να ακούσουν νέα από το ανήλικο παιδί τους, που όπως όλα δείχνουν, συγκέντρωσε χρήματα πουλώντας προσωπικά της αντικείμενα, προκειμένου να φύγει από το σπίτι.

Eξαφάνιση Λόρας: Μπορεί να έχει αλλάξει την εμφάνισή της - Το κινητό «κλειδί»

Οι έρευνες εστιάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου και της Πανεπιστημιούπολης, όπου φέρεται να έχει εντοπιστεί και από μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Ηappy Day», oι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τον σειριακό αριθμό ενός νέου κινητού τηλεφώνου που φέρεται να έχει προμηθευτεί η Λώρα. Το κινητό δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεται.

Επιπλέον, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η 16χρονη να έχει αλλάξει κάποια στοιχεία της εμφάνισής της, προκειμένου να μην αναγνωρίζεται εύκολα, όπως να χρησιμοποιεί περούκα.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι είναι δύσκολο ένα ανήλικο άτομο να επιβιώνει μόνο του στην Αθήνα για τόσες ημέρες με περιορισμένα χρήματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει τη βοήθεια ενήλικα.

Εξαφάνιση Λόρας: Νέα βίντεο από Ζωγράφου - Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η Λόρα καταγράφηκε σε βίντεο κλειστού κυκλώματος ασφαλείας στις 8 Ιανουαρίου να κινείται στην οδό Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου. Φορούσε τα ίδια ρούχα με εκείνα που είχαν περιγραφεί στην εξαφάνισή της, ενώ η στάση και ο τρόπος κίνησής της δείχνουν πως γνώριζε τον προορισμό της.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι προσπαθούσε να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας καπέλο ή κουκούλα. Το τελευταίο καταγεγραμμένο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους χρονολογείται στις 10 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει πολίτες, με δεκάδες κλήσεις να έχουν γίνει στο «100» από άτομα που θεωρούν ότι την είδαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Υπενθυμίζεται ότι μαρτυρία μαθητή αναφέρει την παρουσία κοπέλας με παρόμοια χαρακτηριστικά σε σούπερ μάρκετ, όπου παρέμεινε για αρκετή ώρα και αγόρασε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκες.

Ωστόσο, οι αρχές κρατούν επιφυλάξεις, καθώς, όπως σημειώνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Alpha, πολλές φορές οι περιγραφές δεν αντιστοιχούν τελικά στο άτομο που αναζητείται.