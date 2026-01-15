Εξαφάνιση Λόρα: «Πάντα ήθελε να φύγει, φαινόταν ότι θα ξεσπάσει»

Γνωστό ήταν στους φίλους της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι της και να απομακρυνθεί από την οικογένειά της.

Φίλη της αποκάλυψε στο Mega, ότι της είχε εκμυστηρευτεί ότι η φυγή της δεν την εξέπληξε.

«Γενικά πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει. Την ξέρω αρκετά χρόνια. Ξέρω ότι έμενε και πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι με ελάχιστα λεφτά. Ότι οι γονείς της έφευγαν για Γερμανία και αυτή έμενε μόνη της και χάλαγε τα λεφτά αλλού, αντί για φαγητό. Μου έστελνε γενικά μηνύματα ότι “δεν έχω άλλα λεφτά και δεν έχω άλλα λεφτά”. Ότι δεν πέρναγε καλά και ήθελε να φύγει. Πολλά τέτοια.

Εγώ της έλεγα ότι “δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό με τη μαμά σου;”. “Όχι, τι άλλο να κάνω, να φύγω θέλω”. Της έλεγα “εντάξει, μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας 18”. “Ε, θα προσπαθήσω”, μου απαντούσε εκείνη. Γενικά, πάντα μου τα έλεγε και από κοντά ότι “δεν μπορώ”», είπε η φίλη της 16χρονης.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η 16χρονη πάντα μάζευε χρήματα και ότι είχε εξομολογηθεί τα προβλήματα που είχε με τον πατέρα της.

«Πάντα μάζευε χρήματα. Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά εγώ δεν ήθελα. Έλεγε για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε ότι “δεν μπορώ άλλο”. Γενικά ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα», είπε και συνέχισε:

«Φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της ήταν που με ρώτησε ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου ότι ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

Εξαφάνιση Λόρα: Μιλούσε με άγνωστο μέσω εφαρμογής γνωριμιών

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε επικοινωνία με έναν άνδρα μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Μάλιστα, φέρεται να είχαν συνεννοηθεί να έρθει στην Αθήνα για να συναντηθούν, όπως κατέθεσαν στις αρχές οι φίλες της.

Οι μαρτυρίες αυτές αξιολογούνται από την αστυνομία ως εξαιρετικά σημαντικές, καθώς οι μέχρι τώρα πληροφορίες, δείχνουν ότι η Λόρα το τελευταίο διάστημα σχεδίαζε τη φυγή της από το σπίτι της προς συγκεκριμένο προορισμό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι φιλοξενείται από το πρόσωπο αυτό που γνώρισε μέσω της εφαρμογής, κάπου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Μάλιστα το βράδυ της Τρίτης, τέσσερις ανήλικοι μαθητές την είδαν έξω από σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου, την πλησίασαν και την ρώτησαν αν είναι το κορίτσι που αναζητούν κι εκείνη φέρεται να έτρεξε προς την κατεύθυνση των φοιτητικών εστιών, κρατώντας δύο σακούλες.

Εξαφάνιση Λόρα: Ψάχνει εναγωνίως χρήματα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις της Λόρας στην Αθήνα, καθώς φαίνεται ότι αναζητά εναγωνίως χρήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εθεάθη στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου αναζητούσε ενεχυροδανειστήρια για να πουλήσει πιθανόν κάποια χρυσαφικά που έχει μαζί της, ενώ μάρτυρες την είδαν και στην περιοχή της Βικτώριας, όπου επίσης υπάρχουν πολλά ενεχυροδανειστήρια.

«Ήρθε ένα νεαρό κορίτσι και μου έδωσε κάποια κοσμήματα για εκτίμηση. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν τόσο μικρή. Μου έδωσε τα κοσμήματα, ένα βραχιόλι και δύο κολιέ, ήταν καλά κομμάτια, ακριβά. Της έκανα εκτίμηση και δέχθηκε το ποσό. Έμεινε γύρω στα είκοσι λεπτά στο μαγαζί», είπε στο Mega ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου.

Οι Αρχές εκτιμούν πως έχει εκποιήσει περίπου κοσμήματα αξίας 700 ευρώ, ποσό το οποίο δεν είναι αρκετά μεγάλο για να νοικιάσει κάποιο Airbnb, αλλά ικανό για να μπορέσει να εξασφαλίσει τρόφιμα για λίγες ημέρες.

Εξαφάνιση Λόρα: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η μητέρα της

Χθες το βράδυ βρέθηκε στην Αθήνα για λίγες ώρες και η μητέρα της κοπέλας, η οποία είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα και ενώ πήγαινα στο σπίτι μου είδα κοντά στην στοά στου Ζωγράφου να με πλησιάζει η μητέρα της 16χρονης συνοδευόμενη από ένα φιλικό της πρόσωπο. Κρατώντας το κινητό της και έχοντας τη φωτογραφία της κόρης της με ρώτησε με τη βοήθεια του φιλικού της ατόμου αν είχα δει την 16χρονη να κινείται στην περιοχή, καθώς έχει εξαφανιστεί και την ψάχνουν.

Η γυναίκα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ταραγμένη και προσπαθούσε να βρει το παιδί της. Της απάντησα ότι όλοι ξέρουμε πως αγνοείται το κορίτσι και πως όλοι είμαστε σε ετοιμότητα να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία», είπε μάρτυρας στο Mega και πρόσθεσε:

«Της είπα πως γνωστός μου διατηρεί κοσμηματοπωλείο στην περιοχή, όπου τους επισκέφθηκε η 16χρονη ζητώντας τους να πουλήσει χρυσαφικά. Όταν αρνήθηκαν, έφυγε με ταξί. Συγκλονίστηκα με την εικόνα της μητέρας να κρατάει τη φωτογραφία της κόρης της μέσα στη νύχτα και να την αναζητά πόρτα πόρτα».

Εξαφάνιση Λόρα: Στο μικροσκόπιο η τελευταία σύνδεση μέσω Wi-Fi

Το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης δεν έχει εντοπιστεί, ωστόσο ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της, σε περίπτωση που συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει καταγραφεί τουλάχιστον μία τέτοια σύνδεση σε καφετέρια στου Ζωγράφου.