Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της

Κοντά στα ίχνη της 16χρονης μαθήτριας οι αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την αναζήτηση της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και παραμένει έως τώρα άφαντη. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το τελευταίο στίγμα της κοπέλας εντοπίστηκε κοντά στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Σόμπολος, χθες το βράδυ γύρω στις 20:30 στη συμβολή των οδών Γεωργίου Ζωγράφου και Ανθέων, έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ, παρέα τεσσάρων ανηλίκων αναγνώρισαν τη Λόρα και ειδοποίησαν τις αρχές. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Η Λόρα είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί ξανά σε εκδρομή

Οι τέσσερις ανήλικοι, όπως είπαν στους αστυνομικούς, πλησίασαν τη 16χρονη, της έδειξαν τη φωτογραφία της σε ένα κινητό και τη ρώτησαν: «εσύ είσαι αυτή που ψάχνουν;». Τότε το κορίτσι έντρομο, κρατώντας δύο σακούλες σούπερ μάρκετ άρχισε να τρέχει προς την κατεύθυνση των φοιτητικών εστιών. 

εξαφάνιση Λόρα Πάτρα 1

Τηλεθεάτρια μάλιστα, που επικοινώνησε με την εκπομπή, είπε πως την Κυριακή είδε τη Λόρα στο Παγκράτι και χθες το απόγευμα στο Μετρό στη διαδρομή από Άλιμο προς Άγιο Ιωάννη. 

Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί

Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της

Εξαφάνιση Πάτρα: «Έψαχνε να πουλήσει χρυσό»

Ενδιαφέρον έχει επίσης η μαρτυρία δύο χρυσοχόων που διατηρούν επιχειρήσεις κοντά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου εθεάθη τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνισή της η Λόρα. 

Εξαφάνιση Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη 16χρονη στου Ζωγράφου

Σύμφωνα με όσα είπαν στην εκπομπή, την Παρασκευή 9/1 η Λόρα μπήκε σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησε τον ιδιοκτήτη αν αγοράζει χρυσό. Εκείνος της είπε πως δεν αγοράζει και την παρότρυνε να πάει σε κάποιο άλλο κατάστημα στον ίδιο δρόμο. Μάλιστα όπως είπε ο ιδιοκτήτης αυτού του χρυσοχοείου, η 16χρονη έδειχνε πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία και ο ίδιος την πέρασε για φοιτήτρια. 

Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της

Την επόμενη μέρα, το κορίτσι πήγε σε ένα άλλο χρυσοχοείο στην οδό Μικράς Ασίας. Ρώτησε και πάλι την ιδιοκτήτρια αν αγοράζει χρυσό κι εκείνη της είπε όχι. Η 16χρονη έδειχνε βιαστική και της ζήτησε να της καλέσει ένα ταξί γιατί δεν είχε μονάδες στο κινητό της. Στη συνέχεια βγήκε έξω και πήρε ένα ταξί που κατευθύνθηκε προς την οδό Μιχαλακοπούλου. 

Εξαφάνιση Λόρας: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»

Η ΕΛ.ΑΣ. από στοιχεία που έχει στα χέρια της έχει καταλήξει πως το ταξί την πήγε στην περιοχή της Ομόνοιας, πιθανόν για να βρει κάποιο ενεχυροδανειστήριο και να πουλήσει τα χρυσαφικά που ήθελε. 

εξαφάνιση Λόρα Πάτρα 2

Μετά από τις νέες μαρτυρίες, θεωρείται βέβαιο ότι η Λόρα βρίσκεται στην Αθήνα, ότι έφυγε από το σπίτι της με τη θέλησή της, φιλοξενείται από κάποιον, πιθανόν στην περιοχή του Ζωγράφου και προς το παρόν δεν κινδυνεύει. 

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που συνομιλούσε με την 16χρονη

Η αστυνομία ερευνά όλες τις μαρτυρίες και τα στοιχεία και «χτενίζει» την περιοχή για να μπορέσει να εντοπίσει τη Λόρα. 

