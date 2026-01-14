Εξαφάνιση Πάτρα: Η Λόρα είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί ξανά σε εκδρομή

Για έκτο 24ωρο η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα παραμένει άφαντη, με τις αρχές να την αναζητούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το Amber Alert που έχει εκδοθεί για την αναζήτησή της παρατείνεται για 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Την ίδια ώρα πληροφορίες που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν την προβληματική σχέση που είχε η 16χρονη με τους γονείς της, καθώς είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να εξαφανιστεί.

Όπως μετέδωσε το Mega, πριν από δύο χρόνια η Λόρα προσπάθησε να εξαφανιστεί από σχολική εκδρομή στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, το κορίτσι πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Πριν από δύο χρόνια πήγε σε μια σχολική εκδρομή στη Βαρκελώνη. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να χάθηκε δύο φορές.

Την πρώτη φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του Μετρό, που μπήκαν όλοι οι άλλοι συμμαθητές της, αλλά, ευτυχώς, οι καθηγητές της το αντιλήφθηκαν και της ζήτησαν να ακολουθήσει το γκρουπ τους.

Τη δεύτερη φορά προσπάθησε να εξαφανιστεί στο αεροδρόμιο. Όταν όλοι οι συμμαθητές και οι καθηγητές της μπήκαν στο gate για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, εκείνη έμεινε πίσω. Και πάλι τότε οι καθηγητές της το διαπίστωσαν εγκαίρως και σήμαναν συναγερμό, μέχρι που την εντόπισαν.

Εξαφάνιση Λόρας: Οι αναρτήσεις όλο νόημα της 16χρονης

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι αναρτήσεις που έκανε η 16χρονη στα social media έναν μήνα πριν εξαφανιστεί.

Ενδεικτική είναι μία από αυτές, που είχε αναπαραγάγει το κορίτσι και ανέφερε:

«Όταν κάποιος κάνει αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει σπίτι».

«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία», έγραφε μια άλλη.

Εξαφάνιση Πάτρα: Η δομή στη Γερμανία και η καταγγελίες για κακοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν από τις γερμανικές, πως στο παρελθόν η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή φροντίδας παιδιών, μετά από καταγγελία για κακοποίηση από τον πατέρα της.

Ωστόσο, φίλη του κοριτσιού υποστήριξε, μιλώντας στο Mega, ότι η 16χρονη δεν είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα της, αλλά η μητέρα μιας συμμαθήτριάς της την πήγε στη δομή, γιατί έμαθε πως οι γονείς την δεν την άφηναν να έχει social media.

«Την πήρε από το χέρι και την πήγε σε δομή, όπου έμεινε για δύο με τρεις μέρες», είπε η φίλη της 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της Λόρα κλήθηκαν χθες στην Ασφάλεια της Πάτρας, στο πλαίσιο διερεύνησης των πληροφοριών αυτών σχετικά με την προσωρινή παραμονή της σε δομή κατά την περίοδο που ζούσε στη Γερμανία.

Πάτρα εξαφάνιση: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Αυτό που έχει γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή είναι ότι από την ώρα που η Λόρα έφτασε στην Αθήνα το κινητό της τηλέφωνο και οι λογαριασμοί της στα social media απενεργοποιήθηκαν.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. είναι η 16χρονη να επέλεξε να μείνει στου Ζωγράφου γιατί σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός μετρό, προκειμένου να επιβιβαστεί, να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία όπου μένει ο αδερφός της.

Ένα άλλο σενάριο είναι η 16χρονη να είχε ήδη συνομιλήσει με πρόσωπο που την παρότρυνε να ταξιδέψει στην Αθήνα να τη φιλοξενήσει και να τη βοηθήσει οικονομικά για το ταξίδι στη Γερμανία.

Η ελληνική αστυνομία έχει αιτηθεί και αναμένει τις λίστες επιβίβασης από όλες τις αεροπορικές εταιρίες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, ενώ σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές αρχές αναζητούν τυχόν συγγενείς που μένουν στη Γερμανία και θα φιλοξενήσουν τη 16χρονη.

Εξαφάνιση Πάτρα: Η δύσκολη προσαρμογή στην Ελλάδα

Η 16χρονη είχε μετακομίσει μαζί με την οικογένειά της από τη Γερμανία στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν ήταν εύκολη για το κορίτσι.

Πληροφορίες από το σχολείο που πήγαινε, αναφέρουν ότι η Λόρα αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προσαρμογή και τη γλώσσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα και στα μαθήματα κάτι που οδηγούσε προστριβές με την οικογένειά της. Γι’ αυτόν τον λόγο και οι γονείς της τής είχαν περιορίσει την πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο.

Πάντως αυτό που εκτιμούν οι αστυνομικοί είναι ότι στόχος της 16χρονης είναι να επιστρέψει στη Γερμανία, όπου μένει ο ετεροθαλής αδελφός της.