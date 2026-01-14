Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ

Καταφύγιο στην περιοχή του Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει η Λόρα, η ανήλικη από την Πάτρα που είναι εξαφανισμένη για 6η μέρα. Μαθητές την είδαν, πριν λίγες ώρες, να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας είναι στο σημείο και, μέσω καμερών και μαρτυριών, προσπαθεί να την εντοπίσει. Το Star και η Κατερίνα Ρίστα εξασφάλισαν νέα οπτικά ντοκουμέντα με την έφηβη.

Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία ότι την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας

Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα για την εξαφάνιση της Λόρα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (14/1/2026)

Παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις περιοχές του Ζωγράφου και της Πλατείας Βικτωρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα, καθώς και από το Τμήμα Ζωγράφου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό κλιμάκιο από την Πάτρα, το οποίο ακολουθεί εναλλακτικές μεθόδους έρευνας, ρωτώντας σε καφετέριες, πλατείες και καταστήματα έτοιμου φαγητού. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η κοπέλα κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι βρίσκεται κοντά. Οι έρευνες συνεχίζονται σπιθαμή προς σπιθαμή.

Εξαφάνιση Λόρα: Σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου εμφανίστηκε η Λόρα πριν λίγες ώρες

Τελευταίο στίγμα της ανήλικης στου Ζωγράφου, την Τρίτη 13/1 στις 6 το απόγευμα. Μπαίνει σε μίνι μάρκετ, ψωνίζει και, την ώρα που βγαίνει, τη συναντά ένας ανήλικος. Βγάζει το κινητό του και της δείχνει τη φωτογραφία της. Τη ρωτά «εσύ δεν είσαι;». Εκείνη κάτι απαντά στα αγγλικά και αρχίζει και τρέχει.

Το Star εντόπισε το αγόρι που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λόρα.

«Περιμέναμε να βγει, είχε ψωνίσει δύο τσάντες γεμάτες. Πήρε τυριά, πήρε κρέατα. Είχε βάλει και στο σακίδιό της κάποια πράγματα. Περιμέναμε 25 λεπτά και, με το που βγήκε, την ακολουθήσαμε εδώ, μέχρι τη Δάφνης, στην ανηφόρα. Τη σταμάτησε ο φίλος μου, της είπε τρεις φορές “κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Την τρίτη γύρισε. Του είπε “συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Ο φίλος μου έβγαλε το κινητό του, έδειξε τη φωτογραφία που ήταν μόνη της και η κοπέλα έφυγε».

Βρισκόταν στη συμβολή των οδών Ζωγράφου και Ανθεών. Μόλις κατάλαβε ότι την αναγνώρισαν, κινήθηκε προς την οδό Δάφνης.

Στην ίδια γειτονιά εντοπίστηκε και πριν από ένα 24ωρο.

«Προχθές, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ήταν με το καπελάκι, από πάνω κουκούλα. Λέω “εντάξει, έχει κρύο”. Βγήκα να τη ρωτήσω τι θέλει και, από ό,τι θυμάμαι, πήρε σπανακόπιτα», λέει ιδιοκτήτης φούρνου.

Εξαφάνιση Λόρα: Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να φιλοξενείται από κάποιο πρόσωπο

Οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι έχει βρει καταφύγιο στην περιοχή. Είτε μένει μόνη της σε κάποιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε κάποιος τη φιλοξενεί. Φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός ότι πολύ κοντά είναι και οι φοιτητικές εστίες.

Σε νέα ντοκουμέντα που φέρνει στο φως το Star φαίνεται η Λόρα, στις 10 του μήνα – δηλαδή το Σάββατο – να κινείται στο Γουδί, κάτω από το Παίδων, στην οδό Μικράς Ασίας. Μπαίνει σε κοσμηματοπωλείο και ζητά να πουλήσει τα χρυσαφικά της.

«Η μόνη ερώτηση ήταν αν αγοράζω χρυσό. Της είπα όχι και έφυγε. Ήταν καλυμμένο το κεφάλι της. Δεν φαινόταν ότι ήταν παιδί, γιατί θα απορούσα κι εγώ», τονίζει η ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου.

Εξαφάνιση Λόρα: Μέχρι την Ομόνοια έφτασε αναζητώντας ενεχυροδανειστήριο

Την ίδια μέρα, στην ίδια οδό, μπήκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Ήταν συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Μάλιστα, σε κάποια καφέ ζήτησε το Wi-Fi για να συνδεθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα έφτασε μέχρι την Ομόνοια, αναζητώντας ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της, ώστε να έχει χρήματα για τις επόμενες μέρες.

Οι συμμαθητές της ανησυχούν και ελπίζουν σύντομα να γυρίσει…

Μια επίσκεψη «αστραπή» έκανε χθες η μητέρα της Λόρας στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να βρει την κόρη της. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί και, με τη φωτογραφία της Λόρας στα χέρια, ξεκίνησε να την αναζητά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Εξαφάνιση Λόρα: Το κινητό - κίνητρο στην εξαφάνιση

Ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ για την εξαφάνιση της Λόρα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (14/1/2026)

Η 16χρονη Λόρα, όπως αποδεικνύεται από τις κινήσεις της, οργάνωνε εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να φύγει από το σπίτι της. Η κάθε της κίνηση ήταν μεθοδευμένη και οργανωμένη. Ένας από τους βασικούς της στόχους φαίνεται πως ήταν να σβήσει τα ψηφιακά της ίχνη, έτσι ώστε να μην καταφέρουν να την εντοπίσουν από το στίγμα του τηλεφώνου της.

H Λόρα, σύμφωνα και με μαρτυρίες φίλων της, σταδιακά έκλεινε τα social media της, το ένα μετά το άλλο. Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή η εξαφάνισή της, πολλοί φίλοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω των social, όμως κάθε τους προσπάθεια έπεφτε στο κενό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στη διάθεσή της επτά e-mail, τα οποία πλέον είναι ανενεργά. Η αστυνομία προσπαθεί να ανακτήσει τους λογαριασμούς αυτούς, όχι μόνο για να διαπιστώσει αν είχε ενημερώσει κάποιον για το πού σκόπευε να πάει, αλλά κυρίως για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόσωπο που τη βοήθησε να μεθοδεύσει τόσο οργανωμένα την εξαφάνισή της.

H Λόρα έχει στη διάθεσή της κινητό τηλέφωνο. Μπορεί ο αριθμός του να είναι άγνωστος στις Αρχές, όμως ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει την αστυνομία στην 16χρονη. Έτσι, μόλις η συσκευή συνδεθεί σε Wi-Fi, οι Αρχές μπορούν να «εντοπίσουν» το σήμα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα φαίνεται να συνδέθηκε μία φορά σε Wi-Fi καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή.