Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής

Οι καταθέσεις φίλων, οι εκτιμήσεις ειδικών και τα δύο ενδεχόμενα

Για 11η συνεχόμενη ημέρα παραμένει άφαντη η 16χρονη Λόρα, με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή της να βαθαίνει.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, τις εκκλήσεις και τη δημοσιότητα της υπόθεσης, η ανήλικη δεν έχει δώσει κανένα ίχνος ζωής γεγονός που προβληματίζει έντονα τις Αρχές.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πλέον επεκταθεί και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις φίλων και συμμαθητών της 16χρονης, τις οποίες οι αστυνομικοί άρχισαν να λαμβάνουν από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, Αλέξανδρου Γύγου, η Λόρα φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε κοντινά της πρόσωπα την πρόθεσή της να φύγει από το σπίτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη ανέφερε πως ένιωθε έντονη καταπίεση, την οποία απέδιδε στη συμπεριφορά του πατέρα της, τονίζοντας επανειλημμένα στους φίλους της ότι «δεν αντέχει άλλο» και αναζητούσε διέξοδο.

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες

Την ψυχολογική διάσταση της υπόθεσης ανέλυσε στο δελτίο ειδήσεων του STAR η ψυχολόγος Σταυρούλα Μπαντούνα, η οποία επισήμανε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν έντονη ανάγκη για αυτονομία και διαφοροποίηση από την οικογένεια, συχνά αγνοώντας τους πραγματικούς κινδύνους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Λόρα φαίνεται να μην φοβάται, καθώς είχε καταστρώσει ένα σχέδιο διαφυγής, έχοντας αντλήσει πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο.

Οι αστυνομικές Αρχές, στην προσπάθειά τους να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γύρισαν τον χρόνο πίσω, στην περίοδο που η οικογένεια της Λόρα μετακόμισε από τη Γερμανία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσαρμογή της 16χρονης ήταν δύσκολη, ενώ το πρόβλημα φαίνεται να επιδεινώθηκε με την αυστηρότητα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επέδειχνε ο πατέρας της.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο θέλει τη Λόρα να παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις ώστε να μην εντοπιστεί. Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο να έχει φύγει στο εξωτερικό, προσποιούμενη τη μητέρα της, με την οποία φέρεται να μοιάζει αρκετά.

Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σημείωσε πως, αν υπήρχε εμπλοκή καταλύματος τύπου Airbnb, αυτό θα είχε ήδη ερευνηθεί από την Αστυνομία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 16χρονη να έχει βοήθεια τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν παρατηρήσει και αλλαγή στην εμφάνιση της Λόρα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της προμελετημένης φυγής. Από το κοντό, αγορίστικο μαλλί που είχε το 2023, το 2026 φαίνεται να έχει υιοθετήσει διαφορετικό στυλ.

Η αγωνία για την τύχη της 16χρονης μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για το πού βρίσκεται και αν είναι ασφαλής.

Καλλιακμάνης στο STAR: Πώς χάθηκαν τα ίχνη της Λόρας και τι ρόλο έχουν οι γονείς

Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής

ΛΟΡΑ
