Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία στρέφονται οι έρευνες

Τα κομμάτια του παζλ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας προσπαθεί να ενώσει η αστυνομία, μήπως κι έτσι καταφέρει να την εντοπίσει. Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αρχές είναι ότι το κορίτσι είχε οργανώσει πολύ καλά το σχέδιο «διαφυγής» του από το σπίτι του, είτε μόνο του, είτε με τη βοήθεια κάποιου τρίτου. Δεν αποκλείεται μάλιστα να έχει καταφέρει να ταξιδέψει για τη Γερμανία, σενάριο που εξετάζεται πολύ σοβαρά από τις αρχές.

Συγκεκριμένα, θεωρούν πολύ πιθανό το σενάριο να έχει φύγει ήδη από τη χώρα, προσποιούμενη τη μητέρα της. Το κορίτσι έχει πολλές ομοιότητες με τη μαμά του, ενώ όπως κατέθεσε και η ίδια, έχει μαζί του φωτογραφία από το διαβατήριό της.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, με την κατάλληλη βοήθεια, η Λόρα να απέκτησε ένα πλαστό διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της και να κατάφερε να ταξιδέψει για τη Γερμανία.

Το πιο πιθανόν μάλιστα είναι να επέλεξε να ταξιδέψει με κάποιο από τα λεωφορεία που κάνουν δρομολόγια για Γερμανία από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες έχουν ήδη έλθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους, ενημερώνοντάς τους για την εξαφάνιση της Λόρας και ζητώντας βοήθεια σε περίπτωση που βρίσκεται στη Γερμανία.

Άλλωστε από μαρτυρίες συμμαθητών και φίλων της, φαίνεται πως η 16χρονη είχε φροντίσει να μαζέψει κάποια χρήματα, πουλώντας προσωπικά της αντικείμενα στο διαδίκτυο, από την πώληση του κινητού της, από τα κάλαντα, αλλά και από πλεκτές δημιουργίες που έφτιαχνε η ίδια και τις πουλούσε.

Εξαφάνιση Λόρα: Οι τρεις άξονες των ερευνών

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τρεις άξονες. Πρώτον στην περιοχή του Ζωγράφου, που υπάρχουν καταγραφές της 16χρονης από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες ανθρώπων ότι την είδαν. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η Λόρα είχε ραντεβού με πρόσωπο κλειδί στην περιοχή του νοσοκομείου Παίδων, όπου την άφησε το ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα.

Δεύτερον, εξετάζουν το WiFi και τα μηνύματα που έστελνε το κορίτσι προς άγνωστο πρόσωπο και τρίτον στις αναζητήσεις που έκανε στο διαδίκτυο, για να διαπιστωθεί αν έψαχνε τρόπο για να φύγει από το σπίτι της.

Εξαφάνιση Λόρα: Η προβληματική σχέση με τον πατέρα της

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο πατέρας της 16χρονης και κυρίως η σχέση που είχαν οι δυο τους. Μάρτυρες μιλούν για έναν αυστηρό και καταπιεστικό άνθρωπο, που, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Λόρας, ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής της, χωρίς να της αφήνει περιθώρια να ζήσει ως μια φυσιολογική έφηβη.

Ενδεικτικό είναι πως, η 16χρονη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθήτριές της ότι την είχε κουρέψει, όταν του ζήτησε χρήματα για να πάει στο κομμωτήριο. Της έκανε επίσης συνεχώς παρατηρήσεις για το μακιγιάζ της και για το ντύσιμό της, ενώ έντονες προστριβές προκαλούσε ανάμεσά τους το γεγονός ότι της περιόριζε τη χρήση του κινητού της τηλεφώνου και των social media.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως το κορίτσι είχε ζητήσει από τη μητέρα του να φύγουν μαζί από το σπίτι, μην αντέχοντας τον αυταρχικό χαρακτήρα του πατέρα της.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν τέλος οι αρχές και στις πληροφορίες που έχουν ότι στη Γερμανία η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για ένα διάστημα σε δομή για κακοποιημένα παιδιά, μετά από καταγγελία γείτονα για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της κόρης.

Ο πατέρας της πάντως αρνείται ότι ήταν αυστηρός μαζί της και υποστηρίζει πως οι καβγάδες τους ήταν για καθημερινά ζητήματα που προκαλούν καβγάδες ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, ειδικά στην εφηβεία.