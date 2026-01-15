Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Νέα μαρτυρία εμπλέκει μια γυναίκα

«Την είδα σε ένα αυτοκίνητο στην Κατεχάκη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 16:31 Ο Ασλανίδης νέος προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών
15.01.26 , 16:31 AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
15.01.26 , 16:17 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
15.01.26 , 16:03 Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα
15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
15.01.26 , 15:57 Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα
15.01.26 , 15:52 Toυρνάς και Τσακνής στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ
15.01.26 , 15:50 Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
15.01.26 , 15:32 Γιάννης Ξυλούρης: Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη σε ηλικία 83 ετών
15.01.26 , 15:25 Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
15.01.26 , 15:03 Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο
15.01.26 , 14:36 Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Νέα μαρτυρία εμπλέκει μια γυναίκα
15.01.26 , 14:35 Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
15.01.26 , 14:20 Άση Μπήλιου: Σήμερα μπορεί να προκύψουν ξαφνικές έλξεις και γνωριμίες!
15.01.26 , 14:20 Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα μαρτυρία ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών πως η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, κινείται στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου

Η μάρτυρας, η οποία επικοινώνησε με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ισχυρίστηκε ότι είδε χθες τη Λόρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμα άτομο.

Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Είναι η πρώτη μαρτυρία, η οποία αναφέρει ότι η 16χρονη δεν ήταν μόνη της, καθώς όλες οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο ότι κυκλοφορούσε μόνη της. 

Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 1

«Χθες το μεσημέρι γύρω στις 15:32 – 15:35 είμαι στην Κατεχάκη με τη μηχανή που οδηγεί ο σύζυγός μου. Κοίταξα το ρολόι, γιατί είπα στον άνδρα μου τι ώρα ήταν, καθώς είχαμε ένα ραντεβού στο σπίτι του γιου μου στου Ζωγράφου. Τις οδούς δεν τις ξέρω καλά, αλλά ήμασταν στο 401 Νοσοκομείο και στρίψαμε στο φανάρι το κεντρικό δεξιά στην οδό Κοκκινοπούλου»», είπε η γυναίκα και συνέχισε:  

Εξαφάνιση Λόρα: «Πάντα ήθελε να φύγει, φαινόταν ότι θα ξεσπάσει»

«Στα αριστερά μου είδα ένα λευκό αυτοκίνητο και μέσα μια όμορφη κοπέλα. Πλησιάσαμε με τη μηχανή και είδα το κοριτσάκι που δείχνετε στη φωτογραφία, με αυτά τα υπέροχα μάτια. Είχε λιτά τα μαλλιά της, φορούσε ένα λευκό φούτερ και στη θέση του οδηγού ήταν μια γυναίκα με μαύρα μαλλιά, που φορούσε γυαλιά μυωπίας με μαύρο χοντρό σκελετό». 

Όπως είπε η μάρτυρας, το αυτοκίνητο πέρασε από το Πολυτεχνείο και στο πρώτο φανάρι έστριψε αριστερά για Ζωγράφου.

Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ

«Την κοιτούσα επίμονα. Είναι όμορφο κορίτσι. Είπα “ωραία χείλη”, βαμμένα τα χείλη, περιποιημένη με μακιγιάζ στο πρόσωπο, μαλλιά λιτά. Την κοιτούσα επίμονα. Εκείνη γύρισε και κοίταξε την οδηγό», είπε. 

Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 2

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η οδηγός ήταν γύρω στα 35 με 40 και είχε πιασμένα τα μαλλιά της.  Η κοπέλα κρατούσε κινητό τηλέφωνο και της φάνηκε πως ήταν αλλοδαπή. 

Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της

Όπως είπε επίσης, το λευκό αυτοκίνητο ήταν μάρκας VolksWagen και η πινακίδα του ξεκινούσε με το γράμμα Χ.

Η μαρτυρία αυτή μένει να αξιολογηθεί και να εξεταστεί από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν είναι αξιόπιστη. 

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι η Λόρα κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, είναι ζωντανή, κινείται άνετα στην περιοχή χωρίς να δείχνει φοβισμένη και μάλλον φιλοξενείται από κάποιον. 

Εξαφάνιση Πάτρα: Η Λόρα είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί ξανά σε εκδρομή

Χθες άλλωστε παρέα τεσσάρων ανηλίκων ανέφεραν στην αστυνομία πως είδαν το κορίτσι έξω από σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Ζωγράφου και Δάφνης, να φορά γκρι παντελόνι φόρμας, λευκό ζακετάκι, αμάνικο μπουφάν και καφέ μπότες. 

Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 3

Όπως είπαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την φώναξαν, όμως εκείνη τους είπε ότι μιλά μόνο αγγλικά. Την πλησίασαν, της έδειξαν τη φωτογραφία της Λόρας που αναζητείται κι εκείνη την κοίταξε και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο χωρίς να πει τίποτα. 

Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί

Υπάρχουν τέλος αναφορές, πως προσπάθησε να πουλήσει χρυσαφικά σε κοσμηματοπωλεία και σε ενεχυροδανειστήρια και εκτιμάται ότι έχει καταφέρει να βγάλει περίπου 700 ευρώ. 

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αγωνία των δικών της ανθρώπων για την τύχη της να είναι μεγάλη. 

Δείτε όλη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 |
16ΧΡΟΝΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top