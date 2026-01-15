Μυστήριο με την εξαφάνιση της Λόρας: Νέα μαρτυρία εμπλέκει μια γυναίκα

Μία νέα μαρτυρία ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών πως η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, κινείται στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου.

Η μάρτυρας, η οποία επικοινώνησε με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ισχυρίστηκε ότι είδε χθες τη Λόρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμα άτομο.

Είναι η πρώτη μαρτυρία, η οποία αναφέρει ότι η 16χρονη δεν ήταν μόνη της, καθώς όλες οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο ότι κυκλοφορούσε μόνη της.

«Χθες το μεσημέρι γύρω στις 15:32 – 15:35 είμαι στην Κατεχάκη με τη μηχανή που οδηγεί ο σύζυγός μου. Κοίταξα το ρολόι, γιατί είπα στον άνδρα μου τι ώρα ήταν, καθώς είχαμε ένα ραντεβού στο σπίτι του γιου μου στου Ζωγράφου. Τις οδούς δεν τις ξέρω καλά, αλλά ήμασταν στο 401 Νοσοκομείο και στρίψαμε στο φανάρι το κεντρικό δεξιά στην οδό Κοκκινοπούλου»», είπε η γυναίκα και συνέχισε:

«Στα αριστερά μου είδα ένα λευκό αυτοκίνητο και μέσα μια όμορφη κοπέλα. Πλησιάσαμε με τη μηχανή και είδα το κοριτσάκι που δείχνετε στη φωτογραφία, με αυτά τα υπέροχα μάτια. Είχε λιτά τα μαλλιά της, φορούσε ένα λευκό φούτερ και στη θέση του οδηγού ήταν μια γυναίκα με μαύρα μαλλιά, που φορούσε γυαλιά μυωπίας με μαύρο χοντρό σκελετό».

Όπως είπε η μάρτυρας, το αυτοκίνητο πέρασε από το Πολυτεχνείο και στο πρώτο φανάρι έστριψε αριστερά για Ζωγράφου.

«Την κοιτούσα επίμονα. Είναι όμορφο κορίτσι. Είπα “ωραία χείλη”, βαμμένα τα χείλη, περιποιημένη με μακιγιάζ στο πρόσωπο, μαλλιά λιτά. Την κοιτούσα επίμονα. Εκείνη γύρισε και κοίταξε την οδηγό», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η οδηγός ήταν γύρω στα 35 με 40 και είχε πιασμένα τα μαλλιά της. Η κοπέλα κρατούσε κινητό τηλέφωνο και της φάνηκε πως ήταν αλλοδαπή.

Όπως είπε επίσης, το λευκό αυτοκίνητο ήταν μάρκας VolksWagen και η πινακίδα του ξεκινούσε με το γράμμα Χ.

Η μαρτυρία αυτή μένει να αξιολογηθεί και να εξεταστεί από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν είναι αξιόπιστη.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι η Λόρα κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, είναι ζωντανή, κινείται άνετα στην περιοχή χωρίς να δείχνει φοβισμένη και μάλλον φιλοξενείται από κάποιον.

Χθες άλλωστε παρέα τεσσάρων ανηλίκων ανέφεραν στην αστυνομία πως είδαν το κορίτσι έξω από σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Ζωγράφου και Δάφνης, να φορά γκρι παντελόνι φόρμας, λευκό ζακετάκι, αμάνικο μπουφάν και καφέ μπότες.

Όπως είπαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την φώναξαν, όμως εκείνη τους είπε ότι μιλά μόνο αγγλικά. Την πλησίασαν, της έδειξαν τη φωτογραφία της Λόρας που αναζητείται κι εκείνη την κοίταξε και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο χωρίς να πει τίποτα.

Υπάρχουν τέλος αναφορές, πως προσπάθησε να πουλήσει χρυσαφικά σε κοσμηματοπωλεία και σε ενεχυροδανειστήρια και εκτιμάται ότι έχει καταφέρει να βγάλει περίπου 700 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την αγωνία των δικών της ανθρώπων για την τύχη της να είναι μεγάλη.

Δείτε όλη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα