«Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές

Έξι ολόκληρες μέρες έχουν να εντοπίσουν κάποιο ίχνος της Λόρα οι αστυνομικοί. Στο τραπέζι των ερευνών επανέρχεται η εκτίμηση να έχει καταφέρει να φύγει στη Γερμανία. Η Ασφάλεια, προσπαθώντας να απαντήσει στο γιατί εξαφανίστηκε η ανήλικη, φαίνεται να εστιάζει στο αυστηρό προφίλ του πατέρα.

Κοντά στο τμήμα του Ζωγράφου έχει εντοπιστεί να κινείται τελευταία φορά η Λόρα

Στην οδό Παπάγου, στου Ζωγράφου, πολύ κοντά στο αστυνομικό τμήμα, στις 10 Ιανουαρίου είναι η τελευταία φορά που η Λόρα εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας. Μετά, κανένα στοιχείο.

Στην Ασφάλεια, το τελευταίο 24ωρο, έχουν φτάσει δύο μαρτυρίες. Η μία από καταστηματάρχη στη Βάρη.

«Ήρθε ένα κοριτσάκι χθες στις 11:10 στο μαγαζί, λίγο ανήσυχο. Πήρε καφέ και νερό. Στις 4 ήρθε πάλι, είδε την τηλεόραση που έπαιζε το πρόσωπό της και σηκώθηκε και έφυγε γρήγορα», λέει ιδιοκτήτης καφέ.

Και η άλλη από οδηγό λεωφορείου στη Βουλιαγμένης: «Μπήκε μέσα στο λεωφορείο και ήρθε και έκατσε ακριβώς πίσω από τη θέση του οδηγού, ώστε να μην υπάρχει οπτική γωνία να τη βλέπουν. Μίλαγε στο τηλέφωνο. Φορούσε φούτερ με κουκούλα και παλτό. Πιστεύω 100% ότι είναι αυτή. Την πήρα από τη Βάρη και κατέβηκε πριν το μετρό του Ελληνικού».

Η φωτογραφία από τη Βάρη έφτασε στα χέρια της οικογένειας. Οι γονείς δεν αναγνωρίζουν το παιδί τους, ενώ η κατάθεση του οδηγού του λεωφορείου εξετάζεται. Το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν κανένα ίχνος της εδώ και έξι μέρες ενισχύει το ενδεχόμενο να έχει καταφέρει να φύγει στη Γερμανία.

Η ασφάλεια ταυτοποιεί έναν - έναν τους επιβάτες που ταξίδεψαν για Γερμανία μετά τις 10 Ιανουαρίου

Η Ασφάλεια Πάτρας έχει ζητήσει όλα τα ονόματα όσων έχουν αναχωρήσει για τη Γερμανία από τις 10 Ιανουαρίου. Ταυτοποιεί ένα-ένα τα στοιχεία με τις φωτογραφίες σε ταυτότητες και διαβατήρια. Ψάχνουν το παιδί, ψάχνουν όμως και το κίνητρο της φυγής.

Χθες, για τρεις ώρες, η μητέρα κατέθετε στην Ασφάλεια. Της ζήτησαν να είναι μόνη της, χωρίς τον σύζυγό της. Είπε:

«Αγαπάμε το παιδί μας. Δεν υπήρχε λόγος να φύγει από το σπίτι. Με τον σύζυγό μου έχουμε προστριβές, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Για τον καβγά που με ρωτάτε στις 26 Οκτωβρίου ήταν για ένα ζήτημα ρουτίνας, όχι κάτι σοβαρό. Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»

Η αγορά του σπιτιού στο Ρίο πριν 4 χρόνια και η ξαφνική μετακόμιση στην Ελλάδα

Η οικογένεια πριν τέσσερα χρόνια αποφασίζει να έρθει ξαφνικά στην Ελλάδα. Δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν γνωρίζει κανέναν. Επιλέγει να μείνει στο Ρίο και αγοράζει μία απομονωμένη μονοκατοικία. Βρίσκει το σπίτι μέσω πλατφόρμας. Ταξιδεύει δύο φορές στην Πάτρα για να το δει και να κλείσει τη συμφωνία και δίνουν τα χέρια. Οι γονείς δεν κάνουν παζάρια με τον ιδιοκτήτη. Σε όλες τις επικοινωνίες είναι μαζί τους μεταφραστής και τον πρώτο λόγο έχει ο πατέρας. Η μητέρα είναι λιγομίλητη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα αφού πρώτα πούλησαν το σπίτι τους στη Γερμανία.

Η κυρία Μαρία Κρητικού βρήκε την τσάντα της Λόρα στο σημείο όπου βρισκόμαστε, στην οδό Μικράς Ασίας. Όμως, αν και την παρέδωσε στην αστυνομία, στη συνέχεια πήγε πάλι στο τμήμα, καθώς ήθελε να δει τι είχε απογίνει. Εκεί κατάλαβαν ότι είναι η τσάντα της 16χρονης που αναζητούν.

«Να τη, μου λέει, είναι εκεί, δεν τη ζήτησε κανένας. Και είδα πάνω-πάνω είχε γυναικείες μπλούζες, πρόχειρα βαλμένες, και μία τύπου ταυτότητα, τύπου καρτέλα, σε ζελατίνα με τη φωτογραφία του κοριτσιού. Έγραφε μέσα Λόρα και τόπος διαμονής Πάτρα».