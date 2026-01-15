Μέχρι και σε εγκαταλελειμμένα κτήρια στου Ζωγράφου ψάχνει η αστυνομία για να εντοπίσει τη Λόρα. Οι μέρες περνούν και το κορίτσι παραμένει άφαντο. Για τις Αρχές, η τελευταία μέρα που την έχουν σε κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή είναι το Σάββατο.

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρα: Σε αυτά τα σημεία εστιάζει την έρευνά της η αστυνομία

Σε αυτά τα σημεία κινείται η Λόρα από την ημέρα που έχει έρθει στην Αθήνα. Σε αυτά τα σημεία κινείται και η Ασφάλεια. Απέναντι από το Παίδων, στις 8 του μήνα, κατεβαίνει από το ταξί. Στις 9 και 10 Ιανουαρίου κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει στον ακριβώς από κάτω δρόμο, στη Μικράς Ασίας, να ψάχνει Wi-Fi σε επιχειρήσεις και να προσπαθεί να πουλήσει τα κοσμήματά της. 11 του μήνα δεν υπάρχει καμία αναφορά. Και στις 12 και 13 Ιανουαρίου υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά όχι υλικό από κάμερες, ότι ψωνίζει σε φούρνο στου Ζωγράφου, στην οδό Γεωργίου. Στο ίδιο σημείο, προχθές βράδυ, φέρεται να την είδαν με βαλίτσα στο χέρι.

10 Ιανουαρίου: Τελευταία μέρα που κάμερα ασφαλείας «πιάνει» τη Λόρα

«Καθόταν ακριβώς εδώ. Ήταν ένα κοριτσάκι στο ύψος μου, φορούσε ένα μπουφάν καφέ, κρατούσε ένα σακ βουαγιάζ και μία βαλίτσα και καθόταν έτσι. Της λέω «σε ενοχλώ εδώ;» και μου κάνει έτσι με το χέρι», λέει μάρτυρας.

Δεν αποκλείεται η Λόρα να έχει αλλάξει περιοχή, αντιλαμβανόμενη ότι ο κλοιός της αστυνομίας σφίγγει. Ψάχνουν παντού: σε Airbnb, εγκαταλελειμμένα κτήρια και στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους εδώ. Στο λεωφορείο 608 χθες την είδε ένας επιβάτης. Ταυτόχρονα, δίπλα στην αφετηρία της γραμμής υπάρχει και η πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

«Μας έχουν τοποθετήσει στο αυτοκίνητο της εποπτείας του Πανεπιστημίου τη φωτογραφία του κοριτσιού, σε περίπτωση που το δούμε μέσα να ειδοποιήσουμε», λέει ο φύλακας.

Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα - Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της

Η 16χρονη, όσες φορές έχει εμφανιστεί, προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, όπως καταγράφηκε και στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο. Φορά πάντα κουκούλα και καπέλο και έχει ελαφρώς σκυμμένο το πρόσωπο.

Η ασφάλεια έχει επιστρατεύσει ειδικό μηχάνημα για να εντοπίσει το κινητό της.

Η 16χρονη σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, πουλώντας διάφορα προσωπικά της αντικείμενα. Διαβάστε τι αποκαλύπτει φίλη της.

«Προσπαθούσε πάρα πολύ να βρει τρόπους να βγάλει λεφτά. Είχε πει διάφορες δικαιολογίες, όπως ότι ήθελε να αγοράσει ένα τάμπλετ ή ότι ήθελε να αγοράσει παπούτσια, αλλά ποτέ δεν αγόρασε τίποτα. Γενικώς πουλούσε πράγματα. Οι γονείς δεν ήθελαν να βγάζει πολλά λεφτά. Για τον πατέρα της έλεγε ότι ήταν αυστηρός και δεν την άφηνε να κάνει διάφορα αυτονόητα πράγματα, να πάει βόλτα στην πόλη».

Το μήνυμα στη Λόρα από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι γονείς της ανήλικης βρίσκονται στην Πάτρα. Μόνο η μητέρα ανέβηκε για λίγες ώρες στην Αθήνα να ψάξει το παιδί της και έφυγε πάλι. Κάνουν έκκληση στη Λόρα να επιστρέψει στο σπίτι.

«Είμαστε εδώ για σένα» είναι το μήνυμα στη Λόρα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στα ελληνικά και τα γερμανικά.

Η πρώτη οδός που έδωσε στον οδηγό ταξί «κλειδί» για τις έρευνες

Η πρώτη διεύθυνση που έδωσε η 16χρονη Λόρα στον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα ήταν η οδός Αιγαίου με πολλά Airbnb, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων. Λίγα στενά πριν φτάσουν, ζήτησε να κατέβει. Οι αστυνομικοί τη χαρακτηρίζουν πανέξυπνη, ωστόσο εκτιμούν πως έκανε ένα λάθος που ίσως αποδειχθεί κρίσιμο. Εξετάζονται βίντεο από καφέ και κοσμηματοπωλείο όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, ενώ συνεχίζεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Παράλληλα, ελέγχονται μαρτυρίες για πιθανή εμφάνισή της στην περιοχή Ζωγράφου. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά.